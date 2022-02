¡Es un delito! Son montos inflados y falsos: responde Loret de Mola a AMLO sobre sueldo

México.- A través de su cuenta oficial de Twitter, Carlos Loret de Mola afirmó que AMLO mostró cifras infladas y falsas sobre su salario como periodista, además señaló que el presidente mexicano estaba cometiendo un delito.

Este 11 de febrero del 2022, Carlos Loret de Mola solo dejó pasar unas horas para contestar el accionar del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, quien desde la conferencia Mañanera del mismo día, exhibió cuanto supuestamente ganaba el periodista.

“El presidente está acorralado. No sabe como zafarse del escándalo de la casona de su hijo. Y hoy me vuelve a calumniar y encima me pone en riesgo al revelar montos inflados y falsos de supuestos ingresos. Es gravísimo. Es un delito. Está fuera de sí este aspirante a dictador”, tuiteó Loret de Mola como respuesta a AMLO.

Pues según el presidente mexicano López Obrador, Loret de Mola recibió durante el año 2021 35 millones 200 mil pesos, de los cuales, 11 millones 800 mil pesos fueron pagados por Televisa.

Aunque AMLO reconoció que esta información no había sido corroborada y que para ello solicitará el apoyo del Sat y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los medios de comunicación y en el imaginario colectivo, la impresión del sueldazo de Loret de Mola quedará.

Cabe señalar que Carlos Loret de Mola es un periodista de oposición que suele atacar al presidente de México, él junto a Brozo (Víctor Trujillo) son los principales líderes de opinión en medios de comunicación que no dejan en paz la vida de López Obrador.

AMLO ha tachado a Carlos Loret de Mola de ser un mercenario y corrupto, y aunque la relación entre ambos no ha sido buena desde hace años, se generó más fricción luego de que en las últimas semanas de enero el periodista exhibiera una lujosa casa en Houston, Texas, donde rentó el hijo del presidente mexicano.