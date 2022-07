"Es un despropósito": Diego Fernández contra propuesta de 'Alito' Moreno de amar a los mexicanos

"Si el gobierno no puede garantizar la seguridad de los ciudadanos, que las familias que lo deseen tengan la opción de armarse para proteger su vida y las de sus hijos. Ya es hora de que los delincuentes sepan que la gente se va a defender", aseveró Alejandro Moreno.

De esta manera Diego Fernández reaccionó a la polémica propuesta que en días recientes hizo el dirigente del PRI sobre facilitar el acceso a las armas con modificaciones a la Ley de Armas de Fuego, bajo el argumento de que permitiría que las familias mexicanas defiendan sus casas y negocios de la delincuencia, ya que el gobierno de AMLO no ha podido garantizar la seguridad.

Por ello, Fernández de Cevallos sentenció que la solución a la violencia en México no está en modificar leyes para facilitar el acceso armas, como plantea 'Alito' Moreno , sino en "que las autoridades cumplan con su principal obligación".

Recalcó que aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador insista en que el pueblo es "bueno y sabio", suman cientos o miles de personas víctimas de linchamientos, lo que da muestra de que los mexicanos somos un pueblo "violento" , por lo que afirma que la mayoría de los ciudadanos no serían aptos para portar armas de fuego.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.