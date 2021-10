Es un grave error del gobierno de AMLO no tener una secretaría de minas: Alfredo Jalife

México.- Alfredo Jalife-Rahme, aseguró que un gran error en el Gobierno de México, a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), es no contar con una secretaría que se encargue de la administración de las minas en el país.

Durante su programa Radar Geopolítico de YouTube, el escritor Alfredo Jalife, aseguró que se debía gestionar en la Secretaría de Economía, a cargo Tatiana Clouthier, integrar una dependencia para minas.

Ante la propuesta, Alfredo Jalife descartó que su idea estuviera enfocada en ser él el encargado de ejecutar la idea y ser el secretario.

“Hay que presionar a la Secretaría de Economía, yo insisto ha sido un grave error no tener una secretaría de minas, es el momento adecuado para hacerla, y no me estoy “candidateando”, yo sería secretario pero de mi casa”, aseguró,

Alfredo Jalife hizo el planteamiento ante la necesidad de tener un mejor control en los asuntos relacionados a la minería en México, el cual ha sido foco de opiniones ante la reforma eléctrica de AMLO que prevé nacionalizar el litio para su explotación.

Asimismo, recordó que México es uno de los principales productores de oro y plata, sin embargo no está claro cómo se administra la explotación de estos metales preciosos.

“Somos el primer productor de plata en el mundo, que es otro tema ¿quién se está llevando el oro y la plata de México?”, cuestionó en su programa.

Se va contra Clouthier

En la misma transmisión, Jalife criticó el desempeño de Tatiana Clouthier como secretaría de Economía, asegurando que en los últimos meses el desempleo de la dependencia frente a los problemas que afronta.

“Ahorita estoy viendo a la Secretaría de Economía que le está bajando, como ha hecho muy mal papel: primero que nada, quitaron a la subsecretaría de minas, que para mí es un error”, aseveró el académico.

Leer más: La oposición cavernícola de AMLO no tiene argumentos: defiende Alfredo Jalife litio en México

En este sentido reiteró su idea de la creación de la secretaría de minas como dependencia federal, sin ser organismo dentro de la Secretaría de Economía.

