"¡Es un honor estar con Obrador!": llevan serenata a AMLO en Palacio Nacional

México.- A unas horas de su cumpleaños número 68, simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador y de Morena le llevaron serenata a Palacio Nacional.

A partir de la 6 de la tarde de este viernes, alrededor de 50 seguidores del titular del Poder Ejecutivo Federal, acompañados por un grupo de mariachis que portaban cubrebocas blancos con la leyenda AMLO, desplegaron mantas deseándole un buen cumpleaños a López Obrador.

"¡Feliz cumpleaños, presiente. Que cumpla muchos más!" ¡Es un honor estar con Obrador!", son algunos de las arengas que se escucharon durante la tarde de este 12 de noviembre, a la víspera de que el ex jefe de Gobierno cumpla 68 años de edad.

Cabe mencionar que, como lo adelantó, a partir de su regreso a la Ciudad de México tras haber ofrecido su conferencia de prensa matutina en Hermosillo, Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador se tomará este fin de semana para festejar con su familia su cumpleaños.

Durante su "mañanera", López Obrador dio las gracias de forma adelantada, afirmando que se encuentra muy bien de salud, lamentando que en su celebración no vaya a poder abrazar a toda la ciudadanía.

“Agradecer mucho a toda la gente porque mañana cumplo años, voy a cumplir 68 años y estoy muy bien de salud. Gracias al creador, gracias a las ciencia, gracias a la naturaleza y gracias a la vida. No voy a poder abrazar a todos”, mencionó el mandatario federal.

Asimismo, López Obrador remarcó que su familia le da mucho aliento para poder enfrentar todo lo que pasa en el país. En este sentido, aseguró que sus dos grandes pasiones son "el pueblo y la familia", además del beisbol.

"A partir de mi regreso a la Ciudad de México me quedo en retiro familiar para estar con mi familia que también me da mucho aliento, no podría yo salir adelante, enfrentar los problemas afuera si hacia dentro no tengo apoyo familiar, no tengo respaldo familiar, entonces son mis dos grandes pasiones: el pueblo y mi familia, y agrego una más que tiene que ver con Sonora, el beisbol”.

A consecuencia de su retiro familiar de este fin de semana, el jefe del Ejecutivo realizó su gira por diferentes entidades de la república durante la presente semana, abandonando su costumbre de llevarlas a cabo los viernes, sábados y domingos.