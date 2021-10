¡Es un lavador! Alfredo Jalife critica que no detengan a Loret de Mola por recursos en paraísos fiscales

México.- Alfredo Jalife Rahme reprochó a México que no hayan detenido a Carlos Loret de Mola por recursos en paraísos fiscales, en una clara referencia al departamento que tiene Miami, Estados Unidos, y al registro del proyecto Latinus.

Durante la conferencia de este 25 de octubre difundida a través del canal de YouTube “CONFERENCIAS EXCLUSIVAS Alfredo Jalife” el analista geopolítico reprochó a la justicia mexicana por no detener a Carlos Loret de Mola por ser un lavador de dinero.

Cabe recordar en Julio C. Roa, a través de su canal de YouTube el 09 de julio del 2020 reveló que el departamento de Carlos Loret de Mola en Miami, Florida, con un costo aproximada de 15 millones de pesos mexicanos, fue comprado a través del uso de una empresa ubicada en un paraíso fiscal.

El departamento de Carlos Loret de Mola se compró el 19 de febrero del 2010, bajo el nombre de la empresa Bedfordbury Group Ltd, la cual tiene su domicilio en las islas vírgenes británicas.

Lo que liga a Carlos Loret de Mola con este departamento fueron fotografías que compartió su esposa Berenice Coronado Yábe, donde se observa el complejo departamental, y que los impuestos por la compra fueron pagados por la pareja del reconocido periodista, según informó Julio C. Roa. Cabe destacar que este departamento se encuentra en el mismo complejo donde Genaro García Luna y socios de este compraron alrededor de 32 departamentos.

Además del departamento comprado a través de una empresa ubicada en un paraíso fiscal, el proyecto Latinus de Carlos Loret de Mola, fue registrado en el paraíso fiscal de Delaware, en Estados Unidos, uno de los más grandes del mundo, donde hay más empresas registradas que personas habitandolo, según informó Julio C. Roa.

Con estas aseveraciones con evidencia que mostró el periodista independiente, es que Alfredo Jalife argumenta que Carlos Loret de Mola es un lavador de dinero, y reprocha a las autoridades mexicanas que no lo hayan detenido todavía.

“En México no hay nadie acusado ni atrapado por tener recursos en paraísos fiscales. No sé si haya legislación al respecto, bueno hay que legislar, sí no hay legislación hay que legislar, esa es la tarea de la 4T, lo de los paraísos fiscales ¿Cómo se puede escapar un Loretito? ¡Por favor! Es un lavador ¿Cómo? ¿Quién sea? A quién agarren aquí, no importa, no podemos partidizar el lavado”, arremete Alfredo Jalife contra Carlos Loret de Mola, uno de los principales periodistas opositores al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su gobierno.

“Lamentablemente como esto es un asunto de ligas mayores, los países pequeños (...) tipo el nuestro, pues no se atreven a moverse, esa es la realidad, chocarían con los intereses de Wall Street y al día siguiente tendríamos el peso a 50, eso también hay que tomarlo en cuenta, no crean que estamos muy libres”, reconoció Alfredo Jalife sobre las limitaciones de México ante los paraísos fiscales.