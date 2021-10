¡Es un mandilón! Vicente Fox asegura que AMLO le tiene miedo a Lilly Téllez y a Beatriz Gutiérrez

México.- El expresidente de México, Vicente Fox Quesada, arremetió contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), asegurando que no sólo le teme a la senadora Lilly Téllez, sino también a su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, llamándolo “mandilón”.

A través de redes sociales, Fox Quesada retomó la idea de que Andrés Manuel le tiene miedo a las mujeres, respecto a la polémica desatada con la senadora Lilly Téllez pues cancelo su vista a la Cámara de Senadores luego de que la legisladora anticipara que lo iba a enfrentar en el recinto.

En este sentido, Vicente Fox indicó que AMLO le temía a todas las mujeres incluía la escritora Beatriz Gutiérrez, esposa del mandatario.

”Si que tiene miedo a todas las mujeres, incluida la propia. Es un "mandilón", escribió Fox en su cuenta de Twitter.

Vicente Fox uso este término que se usa en México para hacer referencia a una persona que lleva un rol sumiso ante su pareja sentimental, obedeciendo lo que esta dice. En este caso AMLO fue llamado mandilón por tenerle miedo a Beatriz Gutiérrez según la consideración del expresidente.

Vicente Fox/Twitter

Llueven críticas

La publicación de Vicente Fox estaba citando otra tuit donde retomaban la idea de que AMLO tuvo medo de enrentarse a Lilly Téllez en el Senado, justificando que debe proteger la investidura presidencial.

Sin embargo hay quienes han recordando encuentros de su tipo en el pasado, pues el expresidente Enrique Peña Nieto tuvo encuentros con legisladores, como Layda Sansores, quien en 2016 exigió de frente al mandatario justicia por el caso Ayotzinapa en una visita a la Cámara alta.

“AMLO no acude al Senado para la Belisario Domínguez "porque una legisladora dio a conocer que me iban a enfrentar". Otros presidentes sí se atrevieron a ir pese que legisladoras como Layda Sansores los enfrentaban. No creo que Andrés Manuel deba tenerle miedo a Lilly Téllez”, destacó la publicación retomada por Fox.