Es un privilegio haber sido maestro normalista, afirma Rubén Rocha Moya

Sinaloa. El senador con licencia Rubén Rocha Moya afirmó que para él es un privilegio haber iniciado su trayectoria en la educación como maestro normalista y que el método académico regule su vida.

“Para mí es un privilegio haber sido maestro normalista, lo que nosotros le llamamos maestro de banquillo, estar en el aula frente a los alumnos, desde primero de primaria hasta el doctorado he sido maestro de todos los niveles. Tengo la gran fortuna y el orgullo de haber sido rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa”, compartió en entrevista la tarde de este jueves.

El Dr. Rocha Moya destacó que aunado a su labor magisterial es autor de más de una docena de libros, tanto en lo personal como en coautoría.

“Me he dedicado fundamentalmente a reflexionar los problemas sociales, particularmente los problemas de la educación y no solo eso, he escrito literatura y he estado siempre en el ejercicio y la reflexión de una u otra manera, por lo que he adoptado el método académico para regular mi vida, mi comportamiento diario”, detalló.

Rubén Rocha Moya se formó como maestro normalista en la Escuela Normal Rural “Plutarco Elías Calles”, conocida como El Quinto, en Etchojoa, Sonora; es Profesor de Educación Media en el Área de Matemáticas, egresado de la Escuela Normal Superior de Oaxaca; obtuvo una Maestría en Ciencias de la Educación en la Universidad Autónoma de Querétaro; y un Doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Sinaloa. En 2020, se graduó como Licenciado en Derecho por la UNAM, su segunda carrera profesional.

Entre sus libros destacan Tultita, Cinco Años de Lucha Popular; Tomate Amargo; Caña Quemada: relatos de la vida en el Noroeste mexicano; El disimulo, así nació el narco; La Reforma Educativa. Un reporte desde el Senado; y La Coco, libro de cuentos inspirado por su esposa Socorro Ruiz Carrasco (q.e.pd.)