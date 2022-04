Es un proceso que lleva tiempo: justifica AMLO pocos vuelos del AIFA

Veracruz.- El presidente AMLO aseguró que todas las obras cuando arrancan no comienzan operaciones en un 100 por ciento, sino que es un proceso, haciendo referencia a los pocos vuelos que tiene el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Al ser cuestionado sobre la poca concurrencia en el AIFA, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador justificó la recién inaugura obra, asegurando que era necesaria para aligerar el tráfico aéreo del AICM.

“Siempre en cualquier obra son procesos, no se está pensando de que se inicia una obra o un servicio y ya está al 100 por ciento en la operación, en ningún caso, lleva tiempo”, declaró el mandatario federal en LA Mañanera realizada en el estado de Veracruz.

Andrés Manuel recalcó que sus opositores continúan en la campaña contra el AIFA, acusando que este ya lleva un mes de ser inaugurado y sigue con pocos vuelos nacionales y ninguno internacional.

“Todos los intelectuales orgánicos, los que no está contentos con la transformación porque son conservadores o estaban a favor del régimen de corrupción, injusticias, de privilegios simulando que eran independientes, ahora están diciendo que lleva un mes el aeropuerto y no se usa, no hay vuelos, esa es su campaña”, aseveró.

Asimismo, refrendó su compromiso para no obligar a las aerolíneas a operar desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, sino que buscará negociar para que cada vez haya más vuelos desde Santa Lucía.

“No queremos ejercer nuestra autoridad porque podríamos decir, ‘ya no vas a tener más vuelos en el Aeropuerto de la Ciudad de México, los vas a tener acá por interés público, porque tenemos la facultad de hacerlo y otras medidas’, pero lo mejor es persuadir y convencer. Esto ya lo traen de campaña”.

El nuevo aeropuerto de México, una de las obras emblemáticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue inaugurado el 21 de marzo pasado con sólo 6 vuelos diarios.