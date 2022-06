Es un proyecto fracasado: Movimiento Ciudadano rechaza alianza con PAN, PRI y PRD para 2024

"No se trata de rechazar o no rechazar, se trata de ser congruentes con la posición que hemos manejado ", respondió Dante Delgado al ser cuestionado sobre su rechaza una futura alianza con la oposición.

"En Quintana Roo sacamos más votos que el PAN, el PRI y el PRD en lo individual; en Oaxaca, donde no participamos hace 6 años, la votación que obtuvimos es prácticamente la misma que la del PAN; en Aguascalientes logramos estar empatados con el PRI", destacó.

Dante Delgado sentenció que Movimiento Ciudadano no se sumará a un proyecto que "a todas luces ha fracasado una y otra vez" , e incluso anticipó que el PRD podría perder su registro para las próximas elecciones.

Raúl Durán Periodista

