"Es un verdadero hampón": Cabeza de Vaca contra Lozoya por acusaciones de Odebrecht y desafuero

"(Cabeza de Vaca) seguirá conservando el fuero o inmunidad procesal y de momento, legalmente no puede ser puesto a disposición de las decisiones de otras autoridades", concluyó el juez.

En la resolución, el juez del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito argumentó que no se ha cumplido el procedimiento para quitarle la inmunidad procesal al panista en tanto se resuelva sobre su desafuero.

"No tenía elementos, fundamentos, que engañó al mismo gobierno federal, que engañó a los diputados, todo va a caer sobre su propio peso", confió el mandatario estatal.

Cabeza de Vaca señaló que Lozoya no contaba con pruebas en su contra al acusarlo de recibir sobornos a cambio de aprobar la reforma energética de Peña Nieto, como parte del caso Odebrecht, por lo que engañó al gobierno de AMLO y a la Cámara de Diputados .

Raúl Durán Periodista

