"Es un violentador de mujeres": senadora de Morena presenta denuncia contra Chumel Torres ante la FGR

México.- Bertha Caraveo, senadora de Morena, presentó una denuncia contra Chumel Torres ante la Fiscalía General de la República (FGR) por violencia política de género, luego de que el youtuber la insultó fuertemente por su respaldo a AMLO ante el escándalo de la casona en Houston.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la senadora de Morena dio a conocer en su cuenta oficial de Twitter la denuncia contra Chumel Torres, a quien tildó de "violentador de mujeres".

"El comunicador Chumel Torres es un violentador de mujeres. Por eso lo denuncié hoy por violencia política de género ante la FGR en el marco del #DiaInternacionalDeLaMujer", escribió Bertha Caraveo.

La morenista aseguró que decidió presentar su denuncia contra Chumel "para que ninguna mujer o niña vuelva a sufrir de su machismo y odio".

En la publicación, la senadora compartió una foto de ella mostrando la denuncia contra el influencer afuera de las oficinas de la Fiscalía, así como una imagen de la denuncia interpuesta.

En el documento, que cuenta con el sello de "recibido" de la FGR, se lee que se trata de una "denuncia de hechos por violencia de género", y se acusa a Chumel Torres de haber ejercido dicha violencia contra Caraveo.

"Que por medio del presente escrito en mi carácter de Ciudadana, vengo a interponer formal denuncia por los delitos que constituyan las conductas que afectaron mi dignidad humana, debido a la violencia en razón de género a la que he sido objeto de manera mediática, en contra de José Manuel Torres Morales, fundando mi denuncia en los siguientes hechos y consideraciones legales", se lee en la denuncia contra el conductor de El Pulso de la República.

Bertha Caraveo mostró la denuncia que interpuso contra Chumel Torres ante la FGR. Imagen: Captura de Twitter

La senadora de Morena había advertido en días pasados que presentaría una denuncia contra Chumel Torres debido a que la insultó por su defensa de José Ramón López Beltrán y de su familia ante escándalo de la casona en Houston donde vivió el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, Bertha Caraveo acusó al youtuber de llamarla "estúpida" y "tarada", entre otros insultos fundados en el "odio irracional hacia las mujeres".

"Este tipo de discursos, que parten desde el odio irracional a las mujeres, deben ser señalados y nunca solapados, pues los machistas no deben contar jamás con la comodidad de nuestro silencio", expuso la legisladora de Chihuahua.

¿Qué dijo Chumel sobre la senadora de Morena?

Desde su programa transmitido en su canal de YouTube, El Pulso de la República, Chumel Torres profirió una serie de insultos contra la morenista tras exhibir su defensa del hijo de AMLO ante el Senado. El influencer llamó "lambiscona" y "arrastrada" a Caraveo por su respaldo al presidente, tras lo cual aseveró que sus palabras no lo representan como chihuahuense.

"Esta estúpida, quise decir tarada, es Bertha Caraveo, senadora de Morena en Chihuahua, me lleva la v#rga. Señora, tantito más arrastrada y babosa y le crece caparazón mija, poquito y más lambiscona y se le escalda la lengua con el presidente. Se supone que eres de Chihuahua mamacita, yo soy de Chihuahua y tus pendej#das no me representan. Usted no ama a México, ama a López Obrador (...) ¡váyase a la v#rga!", fueron las palabras del influencer.

Hasta el momento, Chumel Torres no se ha pronunciado en sus redes sociales sobre la denuncia que interpuso Bertha Caraveo en su contra ante la FGR, e incluso ha guardado silencio por completo en Twitter este 9 de marzo.