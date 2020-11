Es una dicha comprobar que son lo mismo; Andrés Manuel López Obrador por alianza de PRI, PAN y PRD

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), indicó en su conferencia matutina que le era grato comprobar que los partidos Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), compartían ideologías luego de anunciar una alianza entre las tres organizaciones para las próximas elecciones a celebrarse en junio de 2021.

AMLO aseguró que es vergonzoso que el PRI, PAN y PRD hayan buscado crear esta alianza, que en su consideración, sólo es para afectar a su Gobierno, agregando que esta unión les puede jugar en contra y crear un efecto búmeran.

“Yo ni debería estarlo diciendo, pero un consejo no se le niega a nadie, porque imagínense los que pensaban que el PAN era una cosa y el PRI otra, y el PRD otra y ahora todos juntos va a tener un efecto bumerán, un efecto contrario, les va a perjudicar mucho, la política no es ciencia exacta, es de aproximación, no es de dos y dos son cuatro, no es así”, declaró en La Mañanera.

Agregó que los fundadores de los de dichos partidos también estarían avergonzados de esta nueva alianza entre el PRI, PAN y PRD.

Y sí es muy vergonzoso, imagínense, que estaría diciendo Manuel Gómez Morín si viviera, o don Jesús Reyes Heroles o Carlos Madrazo, padre finado, bueno y los fundadores del PRD, pero así están esas cosas, por eso es muy normal que se manifiesten los dirigentes del PAN, están en su derecho además”.

Además mencionó que esta acción se realiza como una medida extrema, luego de que estos partidos se sintieran lo dueños de México, sin embargo su gobierno llegó a terminar con esa ideología.

imagínense la dicha enorme que me produce el tener la razón histórica de que son lo mismo y representantes de una minoría que ahora se siente desplazada porque se sentían los dueños de México”, dijo en la conferencia matutina.

AMLO también fue cuestionado acerca de las recientes declaraciones de Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, acerca del tratamiento de la pandemia por Covid-19 e México, la cual fue catalogada por el líder político como “criminal”.

Mencionó que la causaba satisfacción que este tipo de declaraciones fueran hechas, pues demostraban que incomodan las acciones que está llevando a cabo el Gobierno Federal para realizar la llamada “Cuarta transformación”.

“Produce satisfacción, quiere decir que estamos avanzando en el propósito de transformación a México, cuando empiecen a aplaudirnos los del Reforma y de El Universal y otros más, muchos más, preocúpense, ahí sí que ´ay nanita´, quiere decir que ya se frenó el proceso de cambio, de transformación, pero mientras estén atacando vamos bien”, aseveró.