Es una exageración, es como sí Calderón hubiera ordenado poner el retén en Sinaloa: Rubén Rocha

Sinaloa.- Ante la presencia de personas armadas que se encontraban como retén durante la visita de Andrés Manuel López Obrador a Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya señaló que el estado no está gobernado por el crimen organizado, ni tienen pacto con él.

El mandatario estatal dijo que se estaría exagerando si se piensa que un “grupito” de armados domina la zona serrana del estado.

Exageración

Rocha expresó que no es la primera vez que ocurre esa situación, pues en el pasado han existido, y hasta se cuestionó por qué no se había tenido en los medios de comunicación la viveza para darlo a conocer.

“Ahora tocó que pasaron tres vehículos de periodistas, no, no es normal... lo que quiero decir es que en el pasado ocurría esto. Yo no sé por qué los medios no habían tenido tanta viveza como para dar a conocer esto”, dijo.

Durante la conferencia semanera, el mandatario estatal dejó en duda si fue el expresidente de México, Felipe Calderón y el exsecretario de Seguridad Nacional, Genaro García Luna. quienes mandaron poner el retén con el fin de estropear la visita del presidente de México, AMLO, a Sinaloa.

“¿No será que Calderón mandó poner eso acá para que saliera en la prensa nacional la idea de echarle a perder la visita al presidente? Es exagerar el tema de que se va a convertir en un grupo de autodefensa”.

Combate

En la misma conferencia de Rocha se dio a conocer que hubo cuatro personas detenidas, entre ellas un menor de edad, después de la denuncia del retén que se instaló camino a San José del Llano, Badiraguato, mientras López Obrador visitaba Sinaloa, grabado por medios de comunicación nacionales y locales, informó Cristóbal Castañeda Camarillo.

El secretario de Seguridad Pública en el estado dijo que estas personas se encontraban cerca del lugar, pero aún no pueden asegurar que son las mismas que estaban en el retén.

Dijo que durante esta detención también se recuperaron dos automóviles con reporte de robo; uno tipo Jeep, similar al del video, y otra camioneta Ranger.

Además de asegurar armas y trajes tácticos, los cuales se pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado, tanto el gobernador Rubén Rocha Moya como el secretario de seguridad afirmaron que están trabajando con el despliegue de operativos sobre la zona.

Otros avances

En otros temas, dijo que hay más de una persona involucrada en el asesinato del periodista sinaloense Luis Enrique Ramírez.

Después de declarar, el pasado viernes, que el tema del asesinato del columnista del periódico Debate, Luis Enrique Ramírez, estaría resuelto dentro de poco, durante la conferencia semanera reiteró que hay una certeza sobre el avance del caso y pronto habrá resultados.

Comentó que probablemente para el 7 de junio estará resuelto el asesinato, por lo que están trabajando. Dijo que llevan un avance, pero por motivos legales no puede dar información sobre ello y que sería la Fiscalía General del Estado la que dé información del caso.

Contexto

Retén en la sierra

Durante la gira de trabajo del presidente por Sinaloa y Chihuahua, civiles armados detuvieron a periodistas nacionales que cubrían el evento del presidente en la carretera de Guadalupe y Calvo- Badiraguato. Ahora el gobernador minimizó el incidente.

López Obrador dijo que afortunadamente no había pasado nada y que se había exagerado la nota. “Fuimos un escándalo por un retén. Esa era la nota principal y difundir que hay acuerdos con la delincuencia... no soy Calderón”, criticó.

La voz del experto

Autoridades normalizan retenes de civiles en Sinaloa: Fernando Zepeda, Analista Político

Es lamentable que López Obrador y Rocha Moya estén minimizando este hecho y, sobre todo, es triste ver que las autoridades vean normal que grupos armados hagan retenes en las carreteras, consideró el analista político Fernando Zepeda.

“Y que dicen que incluso hubo un operativo y hasta hubo detenidos, cuestión que yo pongo en duda, porque a como se ve que estaba el retén, no tan fácilmente iban a dejarse detener esas personas armadas hasta los dientes”, sostuvo.