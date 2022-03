Es una extorsión mediática para lincharme: asegura Gertz Manero por audios filtrados

México.- El fiscal Alejandro Gertz Manero aseguró que se encuentra en una posición de se busca crear una extrusión mediática para ser “linchado”, debido a la filtración de audios or el caso del homicidio de su hermano que resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, acuso a grupos de interés de comenzar la campaña en su contra, con el fin de desprestigiarlo frente al organismo.

"Yo creo que estamos en una verdadera extorsión mediática criminal para poder linchar al fiscal porque está atentando contra intereses espurios de grupos, a los que estamos investigando y que hemos logrado procesar y mantenerlos en la cárcel", declaro.

Leer más: Azucena Uresti responde a AMLO por exhibirla en Mañanera

El funcionario dijo que, a pesar de reconocer los audios, las intenciones detrás de estos no se trataban de un aspecto personal, tal como se ha visto en los medios de comunicación.

"¿Por qué es falso? Porque desde el año pasado yo solicité a la Corte la atracción de un proceso del orden común, que nunca ha pasado por la Fiscalía. Este caso específico nunca ha sido tramitado de ninguna forma el proceso penal, porque no le corresponde a la FGR y no tiene nada que ver, es la de la Ciudad de México a la que le corresponde".

En este sentido Gertz Manero descartó dejar su cargo mientras se realiza la investigación por la filtración de los audios y su supuesto tráfico de influencias en la SCJN para responsabilizar a su excuñada y la hija de esta, del homicidio de su hermano.

Leer más: Voy a seguir acusando con sus papás: celebra AMLO que madre entregara a su hijo por agresiones en “La Corregidora”

“El cargo es irrenunciable, el cargo lo tiene uno que dejar por razones que sean lo suficientemente, así lo dice la constitución y la ley, tiene que ser por alguna razón, pero no porque me estén extorsionando, nomás eso me falta”, aseveró.