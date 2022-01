¡Es una injusticia! Un odio irracional está detrás de la denuncia contra Hugo López-Gatell: AMLO

México.- AMLO aseveró que la denuncia contra Hugo López-Gatell fue promovida por un odio irracional, que era una injusticia y que apoyará al subsecretario de Salud, pues no se está tomando en cuenta los “servicios prestados a la sociedad”.

En la conferencia Mañanera del 27 de enero del 2022, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre la orden que giró un juez a la Fiscalía General de la República para que se investigue a Hugo López-Gatell por el delito de homicidio por omisión.

Hugo López-Gatell es el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, es un epidemiólogo que ha estado al frente de las políticas y acciones del Gobierno Federal y la Secretaría de Salud contra la pandemia de Covid-19.

Al ser cuestionado, AMLO aseveró que dará todo su apoyo a Hugo López-Gatell, sobre la orden del juez aseveró que era una acción, no solo de injusticia, si no de odio y de mala fe contra el subsecretario de Salud.

“De apoyo a Hugo López Gatell, creo que no solo es una injusticia, si no que es una actuación de mala fe, diría de odio, no se toma en cuenta los servicios prestados a la sociedad, los del doctor Hugo López-Gatell han sido excepcionales, es un profesional de primer orden, serio, es una dicha el que contemos en circunstancia tan difícil, con un profesional con tanto conocimiento sobre la materia, es de los mejores especialistas en pandemia del mundo”, declaró AMLO en defensa de Gatell.

Posteriormente, el presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó su apoyo y fe en el subsecretario de Salud de México, recordando que en su visita a la Casa Blanca, invitó a López-Gatell, pues estaba agendado que se hablaría del tema de Covid-19.

“Es una autoridad y es una gente decente, un hombre honesto, un auténtico servidor público”, reafirmó AMLO en defensa de López-Gatell.

Añadió que era tanta la aberración de los opositores a su gobierno, que actúan de forma irracional en contra el Gobierno Federal, pese a los resultados que hubo por la pandemia de Covid-19 en México.

“Es tanta la descomposición, la inmoralidad, de los conservadores y como no les han resultado sus pronósticos de desastre y hemos ido avanzando, enfrentándose a la pandemia y no con malos resultados, sí lo vemos en el concierto de las naciones, pues están obnubilados, es una cosa irracional por completo”, aclaró AMLO sobre el objetivo de sus opositores.

AMLO afirmó que la denuncia contra el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, era consecuencia del odio, rencor y la politiquería de sus adversarios y de las personas que se dejan manipular.

“Es producto del rencor, del odio y la politiquería, con todo respeto, me consta de que el doctor Hugo López-Gatell, es un profesional responsable, empezamos desde que comenzó la pandemia a atender a todos”, aseguró AMLO su defensa a favor de López-Gatell.

“Se le va a dar todo el apoyo jurídico y se van a presentar todos los argumentos, pero también el apoyo político y moral (...) Es la defensa de un compañero, un responsable de la política contra el covid”, finalizó AMLO.