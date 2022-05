"Es una locura muy peligrosa": Diego Fernández estalla contra AMLO por trasladar vuelos al AIFA

México.- El excandidato presidencial Diego Fernández de Cevallos arremetió contra el gobierno de AMLO por el acuerdo para aumentar vuelos en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y reducirlos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

En entrevista con la periodista Adela Micha para La Saga, Fernández de Cevallos consideró "una locura muy peligrosa" que la Segob haya presionado a las aerolíneas para quitar vuelos al AICM y llevarlos al AIFA, pues asegura que esta acción se realizó únicamente por la voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"A mi me parece que desde luego es muy peligroso que la Secretaría de Gobernación, ejerciendo presiones sobre aerolíneas nacionales, haya decidido cómo será el flujo aéreo en el Valle de México. Que sea una decisión política la que decidió cómo debe funcionar el Aeropuerto de Santa Lucía, hoy llamado Felipe Ángeles, me parece una locura muy peligrosa porque es simplemente seguir con el voluntarismo para que en este país se hagan las cosas como quiere el presidente, eso me parece muy grave", criticó el "Jefe" Diego.

El abogado panista aseveró que AMLO no debe hablar de lo que no sabe, pues recordó que tanto asociaciones de pilotos como empresas reconocidas en la materia y controladores aéreos han advertido sobre los riesgos de que el AICM y el AIFA operen juntos, pero el gobierno federal decidió ignorar las advertencias.

"Nada más que creer qué tanto sabe de materia aeroportuaria y de vuelos y de aviones el señor presidente, si no sabe nada mejor que no hable", mencionó el político opositor.

Sobre los recientes incidentes en el aeropuerto de la CDMX, donde dos aterrizajes tuvieron que ser abortados por los pilotos para evitar dos tragedias, Diego Fernández de Cevallos lo atribuyó al inicio de operaciones del AIFA, el cual advierte que no evitará la saturación del AICM.

El excandidato presidencial del PAN criticó al presidente López Obrador por haber cancelado el Aeropuerto de Texcoco bajo el argumento de que era un proyecto lleno de corrupción que costaría 300 mil millones de pesos, sin embargo, apuntó que su exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, ha aclarado que el AIFA acumula un costo de 450 mil millones, mucho mayor al proyecto cancelado.

"(AMLO) canceló el Aeropuerto de Texcoco porque iba a costar carísimo, 300 mil millones, y ahorita el Felipe Ángeles ya está costando 450 mil millones, caray, si eso es ahorrar el dinero, ¿en dónde estamos parados?", cuestionó.

El "Jefe" Diego lamentó que México vive con un "gobierno de caprichos y necedades" por López Obrador, pues fue solamente por su decisión que se construyó el AIFA, a pesar de que "nadie lo quiere" y "no sirve", lo que obligó a la Segob a entrar en acción para presionar a las aerolíneas, a pesar de que la dependencia no cuenta con los conocimientos técnicos en la materia.

Aseguró que de haberse construido el Aeropuerto de Texcoco a estas alturas ya estaría funcionando e incluso el AICM sería cancelado, lo que dejaría libres unos 7 mil 500 millones de metros cuadrados en la CDMX para construir obras que beneficiarían a la población capitalina, como escuelas, universidades, hospitales y comercios.

"Para mí hay un agravio mucho mayor, que si se hubiera permitido que la iniciativa privada construyera el de Texcoco a estas fechas ya estaría prácticamente funcionando y se cancelaría el Benito Juárez, dejando libres para la Ciudad de México 7 millones 500 mil metros cuadrados para hacer un desarrollo que beneficiara a millones de capitalinos y mexiquenses", señaló.

Fernández de Cevallos cuestionó las acusaciones de AMLO sobre supuestos actos de corrupción detrás del Aeropuerto de Texcoco, pues hasta ahora nadie ha sido detenido por esos señalamientos y, por el contrario, se trata de los mismos personajes que colaboran en la construcción de las mega obras de la 4T, como el Tren Maya y la refinería Dos Bocas.

"Primero indemnizó a los corruptos y después los llevó a que le hicieran sus obras, de tal manera que fue una infamia, no hay nadie perseguido que se conozca, no hay nadie en la cárcel por tantos robos que dicen que se cometía, pero lo más grave es esto: no pudo soportar el gobierno mafioso que padecemos una obra privada de 300 mil millones, por capricho la canceló y ahora tenemos un costo de una obra sin terminar que ya va en 450 mil millones", aseveró contra AMLO.