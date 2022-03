"Es una mentira": Azucena Uresti reta a AMLO a mostrar pruebas de supuesto contrato con Latinus

En respuesta, Azucena Uresti le aclaró a AMLO que no recibe "consigna" ni se encuentra a favor de "grupos de intereses creados", por lo que le pidió mostrar las pruebas de sus acusaciones.

"Es claro que la señora no nos quiere (...) defienden a grupos de intereses creados y que están en contra de gobiernos que buscan combatir la corrupción y ayudar a los pobres, son miembros de la oligarquía", dijo AMLO sobre Azucena y otros periodistas.

Tras exhibir un fragmento del reportaje de Uresti, el mandatario aseveró que la periodista "no nos quiere" y la comparó con comunicadores de la oposición conservadora, como Carlos Loret de Mola, Joaquín López-Dóriga y Ciro Gómez Leyva.

"No se dejen, porque están tentando y pagan muy bien, se van a rayar, pero van a perder prestigio ", advirtió a los reporteros presentes en La Mañanera.

"Trabajan en un medio y Latinus los contrata para que sigan en ese medio (...) a la señora Azucena también le ofrecieron pero no aceptó o no la dejaron y siguió, pero sí le ofrecieron también", afirmó AMLO.

Las declaraciones de Azucena Uresti, quien por segundo día consecutivo es exhibida por el presidente López Obrador en La Mañanera, se dieron a las pocas horas de que el mandatario aseguró tener pruebas de que Latinus intentó contratar a la periodista con el fin de "golpear" a su gobierno, pero ella "no aceptó o no la dejaron".

" ¿Qué dice Presidente López Obrador? ¿Que me están contratando en Latinus y que usted tiene pruebas? Le pido, de nuevo con respeto, las presente , porque está dañando mi relación con las únicas dos empresas donde, y con mucho orgullo, trabajo: Milenio y Radio Fórmula", fue el mensaje de la periodista a AMLO.

Raúl Durán Periodista

