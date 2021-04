"Es una mentira": Responde David Monreal y niega haber manoseado a una mujer

Zacatecas.- Luego de haber sido señalado de acosado el candidato por la gubernatura de Zacatecas por Morena, David Monreal Ávila, respondió diciendo que "es una mentira".

Rocío Moreno es la mujer que fue tocada por David Monreal resultó ser una candidata a Diputada local por el XVI distrito en Zacatecas por Morena y compartió un video en su cuenta de Facebook donde defendió al candidato y recalcó que no iba a permitir que utilizaran el polémico video para dañar el movimiento político.

Después de que Rocío Moreno, la víctima saliera a dar primero la cara para hablar sobre el hecho que está causando polémica en redes sociales, David Monreal, el presunto abusador, por fin habló sobre el manoseo que le dio, y desmintió lo ocurrido.

De acuerdo con una entrevista para Radio Fórmula, el candidato de Morena al gobierno de Zacatecas, David Monreal, se aferró a la idea de que las imágenes difundidas en redes sociales son "mentira" y que en todo caso, se trató de un "roce involuntario".

"Es mentira, no sucedió tal cosa, sacan de contexto, en todo caso fue un roce involuntario, no sucedió, no hay nada; por eso quise hablar, porque es mentira, una mentira dicha muchas veces daña mucho, he sido objeto de ataques, en las campañas se utiliza la guerra sucia", aseguro David Monreal.

También aseguró que dicho video es un productor de "la magia de la tecnología", ya que dice que en estos tiempos se pueden manipular imágenes, por tanto, invitó a los medios de comunicación a que sean profesionales y serios.

En el video se puede aprecia a David Monreal que pasa por detrás de Rocío, a quién le toca primero el brazo y luego el trasero, ante esto la candidata inmediatamente se lleva las manos a sus glúteos.

Roció Moreno grabó su versión para aclarar todo diciendo que acaba de ver un video en redes sociales que daña su integridad y la del licenciado David Monreal y que no va a permitir que la utilicen y que de nuevo dañen el movimiento.

"El licenciado David Monreal es una persona respetuosa, basta de calumnias, basta de utilizar los videos para dañar nuestras imágenes, la cuarta transformación va a llegar a Juchipla donde el PRI y el PAN lo tienen abandonado, ¡Vamos a ganar!", declaró Rocío Moreno.

