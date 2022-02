Es una mentira para esconder escándalos de su hijo: Loret de Mola responde a AMLO por "calumniar" a su esposa

En caso de que el INAI no tenga competencia para atender la solicitud de AMLO, el presidente pidió que le informen si puede exhibir las facturas y comprobantes sobre los ingresos de Loret, esto con el fin de "purificar la vida pública de México".

"¿Por qué el presidente está fuera de sí? ¿Por qué los ataques ahora hasta mi esposa? Sencillo: no puede explicar las casonas de su hijo José Ramón en Houston. Porque cada que explica, se hunde más . Por eso abusa de su poder . Está arrinconado, desesperado, en caída libre ", aseveró el periodista.

En otro tuit, Loret de Mola reiteró que AMLO recurre a atacar a su esposa al no poder explicar las casas de su hijo, pue asegura que el presidente se encuentra "arrinconado" y "desesperado".

Raúl Durán Periodista

