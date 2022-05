"Es una mujer valiente": PAN destapa a Maru Campos para elecciones de 2024

Adelantó que cada partido procesará a sus candidatos con sus reglas internas en caso de no aprobarse la contrarreforma electoral que propone el PAN, la cual plantea que todos los partidos tengan elecciones primarias organizadas por el INE el mismo día.

Cuestionado sobre si el PAN no consideraría postular al emecista Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey, como su candidato, el dirigente del blanquiazul no descartó la posibilidad de "diferentes alternativas" o "un gran acuerdo".

Marko Cortés insistió en que los posibles candidatos del PAN "no son corcholatas" , en alusión a la expresión utilizada recientemente por el presidente Andrés Manuel López Obrador para los candidatos de Morena.

"En el PAN no tenemos corcholatas, sino buenos candidatos para la elección de 2024, y dentro de las cartas, una de ellas es la gobernadora Maru Campos, que es una mujer valiente y echada para adelante ", expresó el líder panista.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.