Es una necedad imponer el cubrebocas obligatorio: Fernández Noroña

México.- Es una necedad imponer el uso del cubrebocas, afirmó Gerardo Fernández Noroña, diputado federal del Partido del Trabajo, luego de que diera positivo a Covid-19 por segunda ocasión desde que comenzó la pandemia.

Fue a través de su cuenta oficial de Twitter que Fernández Noroña aseveró que el uso de cubrebocas obligatorio para reducir el contagio de Covid-19, es una necedad y este no se le debe imponer a nadie.

Cabe señalar que el diputado federal del Partido del Trabajo, ha establecido dicha postura desde que comenzó la pandemia de Covid-19.

"Es una necedad imponer una medida auxiliar tan frágil como es el uso del cubrebocas, como si fuera fundamental para evitar el contagio (...) Si la vacuna que tiene todo el conocimiento científico del saber humano no ha podido evitar el contagio, cómo podría evitarlo un trapito?", tuiteó Gerardo Fernández Noroña sobre el uso obligatorio del cubrebocas.

Este posteo del diputado federal ocurre justo cuando en México se registra la cuarta ola de contagios por Covid-19, ahora con la fuerte presencia de la variante Ómicron, la cual ha sido minimizada por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

"Si el trapito evitara el contagio, ¿qué sentido tendría haber creado una vacuna?", es de sentido común la reflexión", compartió Fernández Noroña a modo de reflexión sobre el uso obligatorio del cubrebocas para evitar el contagio de Covid-19.

"Es evidente que la medida más importante generada por la ciencia para enfrentar al virus es la vacuna. Se dijo que al aparecer ésta, se evitaría el contagio. Sin embargo, esto no fue así. La vacuna puede tener diversos beneficios que no discutiré, pero no evitó el contagio", opinó el diputado federal del Partido del Trabajo.