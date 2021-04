"Es una persecución política en mi contra": Maru Campos arremete contra Javier Corral

Chihuahua.- Tras la realización de la audiencia en la que fue vinculada a proceso, la alcaldesa con licencia y aspirante a la gubernatura de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, dio un mensaje a los medio de comunicación en que repitió "que la vinculación no significa culpabilidad, ni que pese sobre ella alguna sentencia, por lo que sus derechos políticos se encuentran a salvo".

“La vinculación a proceso que hoy se ha definido no significa que se haya dado la razón al ministerio público, ni significa que se hayan confirmado sus acusaciones", manifestó a través del comunicado.

De igual manera, reiteró que la definición del juez no es vinculante para responsabilidad penal. Dijo tener confianza en el sistema judicial, así como conocimiento de las posibles consecuencias, por lo que tomó la decisión de enfrentar la formulación de la imputación. No obstante, como lo mencionó el juez, eso no altera el trato de presunción de inocencia que se debe guardar sobre su persona, declaró.

Dijo también, la candidata a la gubernatura de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, que apenas inicia el proceso formal de investigación, y pasará tiempo hasta que se desahoguen las investigaciones,

"Como ustedes escucharon del propio juez, muchas de las pruebas que hoy se mencionaron deben ser llevadas por control judicial, pues en esta etapa inicial la fiscalía no nos permitió acceder a ellas debidamente. Sé que hay quienes querrán decir que con esta audiencia se comprueba el delito o la culpabilidad, pero eso es completamente falso", indicó.

"Por eso, quiero dejarles muy claro que esta vinculación no es una sentencia y por eso no afecta mis derechos políticos de votar y ser votada, por lo que entraremos con mucha confianza y fuerza a la campaña electoral," adelantó.

Asimismo, advirtió que el gobernador Javier Corral quiere entregar el estado a Morena. "Porque ahora hay una razón más para luchar para que las instituciones cumplan con su vocación y sirvan a los chihuahuenses, y no sirvan solo a la persecución que desde hace tiempo se desató en mi contra, desde el gobierno del estado y sus aliados políticos, construyendo artificialmente un caso que les permitiera continuar con la persecución personal y política en contra de una servidora y entregar el estado a MORENA".

Recalcó que en lo jurídico, seguirá intentando demostrar que las acusaciones son falsas, y que este proceso es una persecución política basada en declaraciones amañadas, fabricación de pruebas, utilización de instituciones, amenazas y una confabulación de actores políticos, personajes del gobierno estatal y de otros partidos, con la única intención de difundir la mentira, engañar a los ciudadanos y dañar la relación de confianza que durante años hemos construido con los chihuahuenses.