Es una perversidad lo que AMLO quiere hacerle al INE: Ricardo Anaya

En cuanto a la revocación de mandato, el excandidato presidencial criticó que aún si los resultados no favorecen a AMLO y lo obligan a dejar la presidencia, quien lo sustituirá como presidente provisional será un diputado de Morena, según lo establecido por la Constitución en su artículo 84, por lo que insistió en que no tiene sentido gastar 3 mil 800 millones de pesos en la revocación de mandato.

" (AMLO) le va a decir al INE todas las áreas que tienen que desaparecer para que quede bien tullido, bien amolado y ya no pueda funcionar como se necesita. Es una perversidad ", explicó.

Para el excandidato presidencial, el verdadero plan detrás de la revocación de mandato es absorber los recursos del INE para debilitarlo, por lo que además de reducir su presupuesto para 2022, obligarán al órgano electoral a destinar 3 mil 800 millones de pesos a la consulta popular en la que se decidirá si AMLO concluye su sexenio o no.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.