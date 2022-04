Es una venganza de AMLO: Felipe Calderón sobre campaña contra diputados "traidores a la patria"

México.- El expresidente Felipe Calderón consideró que "es una venganza" del presidente AMLO la campaña emprendida por Morena contra diputados que votaron contra la reforma eléctrica, a quienes exhibieron tildándolos de "traidores a la patria".

Desde su cuenta oficial de Twitter, el 20 de abril de 2022 Felipe Calderón criticó la campaña iniciada por Morena, considerándola "una venganza" e incitación al odio por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador contra los legisladores de la oposición que votaron contra la reforma eléctrica.

El exmandatario sugirió que el presidente AMLO debería abstenerse de hacer comentarios sobre el tema y adoptar una actitud "más tolerante" hacia quienes piensan distinto a él y sus seguidores de Morena.

"Incitar el odio a quienes votaron con independencia es una venganza. Quizá el Presidente debería hacer menos declaraciones sobre el tema y asumir una actitud más tolerante a los puntos de vista de los demás", aseveró Calderón sobre la campaña contra los "traidores a la patria".

En su publicación, el expanista compartió un tuit del periodista Sergio Sarmiento, quien advirtió que la venganza se ha convertido en una característica del gobierno de AMLO, citando como ejemplo la campaña de "boletinaje" emprendida por la dirigencia de Morena.

"A pesar de que siempre dice que la venganza no es lo suyo, AMLO ha hecho de la venganza una de las características de su régimen. Lo vemos hoy en el linchamiento de los legisladores de oposición que considera 'traidores a la patria'", escribió Sergio Sarmiento.

Calderón califcó como una "venganza" la campaña contra diputados "traidores a la patria". Foto: Captura de Twitter

En otro tuit publicado este viernes 22 de abril, Felipe Calderón calificó de "antidemocrático" tildar de "traidor a la patria" a alguien que opina distinto al régimen, planteando que en lugar del linchamiento la estrategia debería apostar porque "la pluralidad, la tolerancia y la razón prevalezcan". "Considerar a alguien que opina distinto traidor a la Patria es antidemocrático", aseveró.

AMLO respalda campaña contra opositores

Por su parte, el presidente López Obrador expresó en La Mañanera del jueves su respaldo a la campaña contra los diputados de la oposición, advirtiendo que deben hacerse "responsables de sus actos".

Desde Palacio Nacional, AMLO justificó el calificativo de "traidores a la patria" para quienes votaron contra la reforma eléctrica, pues "las cosas hay que llamarlas por su nombre", resaltando que se trata de decisiones que afectan a todo el pueblo de México.

"Que se hagan responsables de sus actos, que no se rasguen las vestiduras diciendo que 'no quiero que me digan que soy traidor, cuando consciente o inconscientemente ayudé a las empresas extranjeras que buscaban destruir a la Comisión Federal de Electricidad y dañar a millones de consumidores mexicanos'", aseveró AMLO.