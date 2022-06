"Es una vergüenza": AMLO pedirá a Biden atender caso de Julian Assange y le ofrece asilo en México

De igual manera, subrayó que " no puede haber silencio " y deben pronunciarse sobre el tema la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y todas las organizaciones de derechos humanos.

" Es el mejor periodista de nuestro tiempo en el mundo y ha sido muy injustamente tratado , peor que delincuente, es una vergüenza para el mundo el trato que le han dado a este periodista, muchos no saben que lo que hizo fue una investigación poco ortodoxa, recogió los cables, los informes de Embajadas de Estados Unidos, donde se hablaba de actos de intervencionismo y de crímenes cometidos de flagrantes violaciones a derechos humanos", expuso.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.