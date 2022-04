"Es una vil mentira": Lilly Téllez niega haberse ido de 64 sesiones en el Senado tras pasar lista

"A quienes me preguntan por mi voto, les agradezco y les doy respuesta: No fui al senado hoy por un asunto de salud ; tengo siete hernias en la columna vertebral, cuatro cervicales y tres lumbares. Hay días malos, hoy fue uno de esos", explicó Lilly Téllez a través de Twitter.

Al respecto, la senadora del PAN salió en su defensa argumentando que tuvo que ausentarse por problemas de salud, al tiempo que afirmó que "no se podía detener a AMLO" y la selva no sería destruida por la falta de su voto.

Esta información se da a conocer luego de las recientes críticas que recibió Lilly Téllez por no acudir a la votación sobre la comparecencia sobre el Tren Maya realizada en el Senado el pasado miércoles 30 de marzo, en la que por tan sólo dos votos de diferencia la oposición no logró el objetivo de llamar a comparecer a los titulares de Fonatur, Profepa y Semarnat para explicar los motivos del cambio del trazo en el tramo 5 del Tren Maya.

Posteriormente, se ausentó en tres de las cuatro sesiones del tercer periodo extraordinario del Senado. Durante el primer periodo ordinario de su segundo año como legisladora, tuvo 16 ausencias durante las votaciones, de las que en dos días no participó en ninguno de los temas abordados en el Pleno.

De acuerdo con los registros oficiales, desde que llegó al Senado en septiembre de 2018 a la fecha, la exmorenista acumula 26 inasistencias justificadas , cuatro ausencias por encontrarse en comisión oficial, 12 sesiones en las que pasó lista pero no estuvo en el Pleno , así como otras 52 sesiones en las que faltó al menos a una de las votaciones tras pasar lista.

" Es una vil mentira que pasé lista y me fui 64 veces del Senado . Pregúntele al Presidente, que justificó su ausencia en el Senado por temor a mi presencia. Al Gabinete de Seguridad completo, que palideció cuando ahí los confronté por sus nulos resultados… y a López Gatell", respondió Lilly Téllez sobre sus ausencias en el Senado .

México.- La senadora del PAN, Lilly Téllez, negó ser "faltista" en el Senado de la República , tras ser criticada en redes sociales no sólo por ausentarse en la reciente votación sobre el Tren Maya, sino porque al parecer en 64 ocasiones pasó lista y se fue del recinto legislativo, además de contar con 26 faltas.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.