"Escándalo justiciero": Fernández de Cevallos sobre caso de Gertz Manero y Alejandra Cuevas

No obstante, Diego Fernández de Cevallos aseveró que dichos litigios "SÍ naufragaron por siete años, para tragedia de una familia", por lo que lamentó que sóo debido a las "peculiaridades políticas y mediáticas", dada la implicación del fiscal Gertz Manero, se haya resuelto con intervención de la Corte, pues envía un mensaje "desolador" para miles de personas cuyos litigios permanecen estancados.

Resaltó que el propio ministro presidente reconoció que si la Suprema Corte no hubiera atraído el caso, "hubiera naufragado por años en los tribunales locales y federales". "Los atrajo por las peculiaridades políticas y mediáticas que tenían estos asuntos", expuso Arturo Zaldívar.

Fernández de Cevallos opinó que este escenario explica, pero on justifica, la acelerada resolución en favor de Alejandra Cuevas por parte de la SCJN, que atribuyó a la presión mediática.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.