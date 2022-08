Escándalos de Pío López y José Ramón persiguen a AMLO: Loret de Mola

México.- El periodista Carlos Loret de Mola aseguró que los escándalos de Pío López Obrador y la 'Casa Gris' de José Ramón López Beltrán 'persiguen' al presidente AMLO, pues se han convertido en uno de los principales casos para cuestionar la lucha contra la corrupción de la 4T.

En su columna publicada hoy 23 de agosto de 2022, Loret de Mola resaltó que Pío y José Ramón, hermano e hijo de AMLO, han reaparecido de manera que exhiben a "un presidente culpable y un presidente y autoritario".

"El presidente hubiera preferido que ya no se hablara de dos grandes escándalos de su sexenio. Pero en los últimos días, los casos de su hermano Pío y de la Casa Gris de su hijo José Ramón han vuelto al escenario central", escribió Loret sobre AMLO.

En el caso de Pío, el periodista recordó que pidió que su hermano Andrés Manuel López Obrador acuda a comparecer en su caso judicial sobre los videos donde aparece recibiendo sobres amarillos con dinero en efectivo, ya que asegura que es para la campaña de Morena y "su hermano sabe de todo".

Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) decidió no citar a declarar a AMLO, sino que él puede hacerlo por voluntad propia, lo que según Loret de Mola envía un mensaje sobre la falta de autonomía de la FGR.

Por otra parte, considera que la respuesta de la Fiscalía evidencia que el mandatario federal no es capaz de aclarar de qué vivió tantos años sin trabajar.

"Que Pío haya solicitado la comparecencia de su hermano y que la Fiscalía haya optado por encubrir al presidente exhiben que Andrés Manuel López Obrador no puede explicar de qué vivió tantos años sin trabajar", señaló.

Por otra parte, el periodista criticó que AMLO tampoco ha podido explicar "cómo le hace su hijo José Ramón para vivir como millonario sin trabajar", luego del escándalo de la 'Casa Gris' en Houston, Texas.

Loret recordó que López Obrador se dedicó a atacarlo en Las Mañaneras en "venganza" porque Latinus publicó el reportaje que reveló la 'Casa Gris' donde vivía su hijo en Estados Unidos, la cual evidenciaba un posible conflicto de interés al tener como propietario a un ex alto ejecutivo de Baker Hughes, empresa con contratos millonarios con Pemex.

"Cuando en mi programa de Latinus revelamos la Casa Gris, López Obrador emprendió una embestida en mi contra. No le importó violar la ley. Estaba decidido a la venganza. Así lo confesó: no estaríamos hablando de Loret si él no hubiera publicado estos reportajes, dijo", resaltó el columnista.

Aunque el INAI resolvió recientemente que AMLO debe ser sancionado por revelar datos personales de Loret de Mola, el periodista no cree que haya ninguna sanción para él, aunque la resolución deja a "López Obrador exhibido de venganza contra un periodista".