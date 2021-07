¡Ese guardia negro!: La expresión que usó René Bolio, presidente de la CMDH y que AMLO repudia

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), exhibió a al titular de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH), René Bolio Halloran, por raista y clasista luego e las manifestaciones realizadas el día de ayer en la Embajada de Cuba en México, ante los conflictos sociales que se desarrollan en la isla.

AMLO retomó los videos que el día de ayer se volieron virales en redes sociales, donde diferentes miembros del Partido Acción Nacional (PAN) y as actores políticos, se manifestaron a las afueras de la Embajada de Cuba en la Ciudad de México, terminado con una confrontación entre los manifestantes y las seguridad de la embajada.

Andrés Manuel destacó la presencia de René Bolio, quien tiene una discusión verbal con uno de los guardias de la embajada a quien insulta y pide que no lo toque.

“Hay una confrontación pero sí ay insultos, uno de los participantes (…) el de derechos humanos, pero estoy seguro que es posible que este señor este preparado académicamente, o sea considerado como gente de bien, pero su clasismo, su racismo, lo trae a flor de piel”, declaró AMLO.

El mandatario indicó que en México está interiorizado el racismo y el clasismo, por lo que se debe modificar la mentalidad de las nuevas generaciones, haciendo referencia de su idea de la nueva clase media mexicana.

Es un comportamiento general, eso no debe de ser un modelo a seguir, por eso hablo de una nueva clase media”, aseveró.

¿Qué dijo René Bolio?

Andrés Manuel mostró dos videos que circularon por redes sociales. En el primero se muestra la confrontación que tienen los manifestantes contra los elementos de seguridad de la embajada, donde se reservó de repetir los insultos que los mexicanos dijeron al cuerpo cubano.

Acto seguido indicó que había otro video donde se entrevistaba al presidente de de la CMDH, René Bolio, donde denunciaba su ataque por parte de la seguridad de la Embajada de Cuba.

Están saliendo a agredirnos y golpearnos. El guardia negro que está ahí me pegó en territorio mexicano”, mencionó Bolio Halloran.

Este comentario le valió que AMLO lo señalara por clasista y racista, asegurando que el funcionario dde Derechos Humanos habló de esa forma porque su formación como ciudadano así ha sido en México, haciendo referencia nuevamente a el racismo interiorizado.

“Ahí está y es derechos humanos, presidente de la comisión mexicana de derechos humanos, pero no sabe lo que dice porque es una formación y no es él solamente, a eso es a lo que me refiero a la necesidad a un cambio de la mentalidad”, sentenció el jefe del Ejecutivo.