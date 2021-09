"Ese modelo de gobierno no jaló": Loret de Mola y Brozo vs AMLO a 3 años de la 4T

México.- Con motivo del Tercer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el periodista Carlos Loret de Mola y Brozo, personaje de Víctor Trujillo, lanzaron una critica mordaz a la situación en la que se encuentra México, derivada de las políticas y acciones de la Cuarta Transformación, a casi tres años de que López Obrador asumiera la titularidad del Ejecutivo Federal, la cual contrasta con los "logros" que destacara esta mañana el mandatario federal.

Carlos Loret de Mola y Brozo coincidieron en asegurar que el modelo de gobierno de López Obrador no jaló, pues este simplemente no ha dado resultados en ningún rubro.

Esta mañana en Palacio Nacional, el presidente López Obrador presentó su Tercer Informe de Gobierno, en el que resaltó el avance de la campaña nacional de vacunación contra Covid-19, la recuperación económica tras las crisis por la pandemia de SARS-CoV-2, así como algunos avances en temas de seguridad nacional.

En el capítulo 31 de la serie "Loret y Brozo" de la plataforma "Latinus", Loret de Mola sentenció "el gobierno de un solo hombre, es el fracaso de todo un país", en referencia a lo que ha supuesto la administración obradorista a lo largo de casi tres años.

"A tres años de distancia puedes decir perfectamente bien que ese modelo de gobierno en donde todo lo quiere hacer uno, no jaló", sentenció el ex trabajador de Televisa en tanto el alter ego de Trujillo asentía.

Tras ello, el comunicador de W Radio enlistó una serie de acciones presidenciales que, por la mañana, fueron enaltecidas como logros y avances por parte del gobierno de la Cuarta Transformación, pero que, a juicio de los dos, no han funcionado.

"¿Funcionó el abrazos no balazos? No".

"¿Funcionó el de que si no hay corrupción en la cúspide, ya no hay corrupción para abajo? No"

"¿Funcionó el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI)? No".

"¿Funcionó el "vamos a darle más dinero a los programas sociales? Hay más pobres que nunca, menos gente con acceso a la Salud".

"Hay más pobreza, más muertos, rompiendo los récords, más feminicidios. En la pandemia traemos medio millón de fallecidos, tercer ola, con más contagios", denunció Carlos Loret en tanto que ambos enfatizaron que "nada ha funcionado".