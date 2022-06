"Eso sí calienta": AMLO responde de nuevo a senadores de USA por acusarlo de apoyar dictadores y narco

En La Mañanera del día anterior, AMLO ya había retado a Ted Cruz y Marco Rubio a presentar sus pruebas por acusarlo de mantener vínculos con el crimen organizado, luego de que Rubio celebró que no asistiera a la Cumbre de las Américas por su respaldo a Cuba, Nicaragua y Venezuela.

"No, si están diciendo que yo protejo a dictadores, peor que eso, que tengo acuerdo con el narcotráfico, ya parece que les voy a mandar una nota diplomática; no, vamos a ventilarlo. Si tienen pruebas, que las presenten ", reviró

El presidente López Obrador cuestionó cuántos años llevan los senadores Rubio, Cruz y Menéndez en sus cargos, y advirtió que "sí tienen influencia" que afecta a México. "¿Entonces por qué no hacer la vida pública cada vez más pública?", preguntó.

"Los otros dos senadores los entiendo más porque son del Partido Republicano, pero este señor Menéndez es del Partido Demócrata, cómo es posible (...) y ahora por las presiones internas el presidente Biden no puede invitar a todos, porque es el influyente senador , presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, imagínense", expuso AMLO.

" ¿Nos gana más el rencor o el lucro, el traficar con el dolor de todo un pueblo? ¿O nuestra ideología, nuestros dogmas, nuestro clasismo, nuestro racismo? Un servidor público no puede actuar así, tiene que ser como decía Morelos, siervo de la nación, poner por delante los intereses generales, por legítimos que sean los intereses individuales", aseveró.

El mandatario federal aseveró que un servidor público "no puede actuar así" , como lo hacen los senadores estadounidenses, por lo que cuestionó si pueden más el rencor, los dogmas, el clasismo y el racismo, en referencia al discurso de los legisladores contra el pueblo de Cuba.

" Sí me contestó el señor Rubio, eso sí calienta (...) yo voy a seguir tratando el tema porque los tres senadores: Menéndez, ese es fuertísimo, ya les dije, amenaza porque es el voto que decide en el Senado (...) tiene una influencia y mucho rencor, mucho odio al pueblo cubano ", reviró AMLO contra los senadores de USA .

Raúl Durán Periodista

