España no contempla medidas contra México por dichos de AMLO

España.- Este lunes, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, afirmó que, en estos momentos, el gobierno español no contempla tomar alguna medida contra el gobierno de México tras las declaraciones que hiciera el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)

En días pasados, en su conferencia de prensa matutina, el titular del Poder Ejecutivo Federal planteó hacer una "pausa" en las relaciones que la república mexicana tiene con el gobierno y las empresas del país europeo durante lo que resta de su mandato.

En este sentido, a casi una semana de los polémicos dichos del presidente López Obrador, el encargado de la política internacional española informó que tuvo una llamada con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, al que también vio cuando se encontraba en la toma de posesión de la presidenta de Honduras, por lo que enfatizó que sus encuentros siempre han sido cordiales.

Leer más: No tiene que ver con el gobierno: AMLO admite que su hijo trabaja en empresa vinculada al Tren Maya

“Tuve una llamada con el canciller mexicano Marcelo Ebrard, le vi cuando acompañé a su majestad el Rey Felipe en la toma de posesión de la presidenta de Honduras. Siempre que nos hemos cruzado hemos tenido encuentros muy cordiales y yo creo que estamos todos de acuerdo en transitar por ahí. Por lo tanto, no estamos barajando en estos momentos ninguna otra medida", expuso.

En tanto, José Manuel Albares señaló, de nueva cuenta, que las declaraciones hechas por el jefe de Estado mexicano carecen de justificación, asegurando que las mismas "no responden a la realidad de la relación entre dos pueblos hermanos con lazos de todo tipo, que van desde lo cultural y lo lingüístico, hasta lo humano y lo económico. En estos momentos esas relaciones no están pidiendo una pausa, están pidiendo que los gobiernos acompañemos lo que no deja de ser una aceleración desde hace por lo menos 15 o 20 años”.

Por su parte, el funcionario español recalcó, retomando las palabras del presidente Pedro Sánchez expresadas en un comunicado, que el gobierno de España continuará defendiendo a sus ciudadanos y a sus empresas ante cualquier situación, aunque enfatizó que las relaciones que unen a los dos países son buenas.

“El gobierno de España va a defender a sus ciudadanos, a sus empresas, y el buen nombre de España, ante cualquiera y ante cualquier situación. Pero las relaciones son buenas y queremos que sigan transitando”, puntualizó.

Leer más: "Vaya burla": Loret de Mola critica a hijo de AMLO por su respuesta ante vida de lujos en Houston

Aunado a ello, Albares recordó que España, a día de hoy, es el segundo mayor inversor en México, contando con 7 mil empresas que operan en la república mexicana, señalando que la inversión española se ubica por encima de los 70 mil millones de dólares.