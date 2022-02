España rechaza "descalificaciones" de AMLO y pide relación de respeto mutuo

México.- El gobierno de España declaró este jueves que "rechaza tajantemente las injustificadas declaraciones", el de presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto luego de que el mandatario pidiera poner una "pausa" en la relación de los dos países al percibir que grandes empresas españolas han saqueado al país en complicidad con los gobiernos anteriores.

"El Gobierno de España rechaza tajantemente las descalificaciones realizadas por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en los últimos días contra España y las empresas españolas", menciona el comunicado.

En este sentido, el Ministerio de Asuntos Exteriores del país europeo, aclaró que España y México son socios estratégicos, y cuentan con profundos lazos humanos, culturales, históricos, lingüísticos y económicos.

"Más de 175.000 españoles viven en México y cerca de 30.000 mexicanos residen en nuestro país. España es el segundo inversor en México y cuenta con 7.000 empresas en ese país. La inversión española se eleva por encima de 70.000 millones de euros y la mexicana en España supera los 25.000 millones", destacó.

En este sentido, el gobierno de España reprendió, y pidió a México reforzar los lazos con quien considera "pueblo hermano", añadió que su deseó es "una relación basada en el respeto mutuo, como quieren los españoles y los mexicanos, sin este tipo de manifestaciones".

Cabe recordar que el miércoles pasado, AMLO planteó la necesidad de dar una pausa a las relaciones con España a raíz de diversas denuncias de supuestos actos de corrupción en contra de grandes empresas españolas.

"Esto que les estoy planteando de Iberdrola y de Repsol lo tengo escrito en los libros, lo he denunciado desde hace años, he presentado denuncias formales por lo que yo consideraba era un saqueo a México por la mafia del poder", dijo AMLO en torno a las empresas.

Pese a los dichos vertidos por el mandatario el pasado miércoles, este jueves aclaró que nuca busco romper relaciones con España, sino que el llamar a una "pausa" era para serenar la relación entre los dos países y descartó que exista xenofóbica contra los españoles.

“Lo que dije ayer es ‘vamos, por el bien de nuestros pueblos, a tener una pausa’. No hablé de ruptura, no, dije ‘vamos a serenar la relación, que ya no se esté pensando de que se va a saquear a México impunemente, ya eso pasó, es una falta de respeto, deberían ofrecer hasta disculpa’, no lo han hecho no importa, pero vamos a entrar a una etapa nueva”, comentó en la mañanera.