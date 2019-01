Espera AMLO que CNTE tenga conciencia por bloqueos ferroviarios

México.- Ante el condicionamiento de la CNTE de levantar los bloqueos ferroviarios en Michoacán a la entrega de más recursos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que espera que la organización tenga "conciencia" y libere las vías.

Al ser cuestionado en su conferencia de prensa sobre cómo resolver la crisis con el magisterio, el Mandatario también aclaró que, por principios, no dará la orden de reprimir al pueblo.

"Espero que tengan conciencia de que ya se les atendió y tomen la decisión de liberar las vías, no lo descarto, porque ya no habría motivo, sería un capricho y entonces no quedarían bien, serían mal vistos", aseguró.

Pese a que la Coordinado ha advertido con mantener sus protestas sino se le entregan 5 mil millones de pesos, el Presidente advirtió sobre los radicalismos que terminan cayendo en el conservadurismo.

Quienes sin razón actúen de esa forma se van a debilitar mucho, como organización, yo conozco de eso, las intransigencias no son opción, no son alternativa, no tienen que ver con la izquierda, explicó.

"Ese radicalismo tiene que ver con el conservadurismo, es cuando los extremos se tocan, eso tiene que ver con la extrema derecha, es un conservadurismo disfrazado de radicalismo, pero eso no prospera".

En su conferencia de prensa, el Mandatario también advirtió que si bien se apoyó a Michoacán con el adelanto de recursos, el conflicto con la CNTE debe ser resuelto por el Gobierno estatal.

Andrés Manuel López Obrador. Foto: Reforma

Desde el viernes se entregó dinero al Gobierno del Estado y tengo entendido que ya están pagando, pero ya hay otras demandas, reconoció.

"No vamos a caer en una provocación, si son fines políticos no vamos a reprimir", sostuvo, "cada quien es responsable de sus actos".

Respecto al uso de la fuerza pública para liberar las vías ferroviarias, cuyo cierre ha generado pérdidas económicas, el Mandatario lo descartó.

"No somos represores, pero no nos vamos a dejar chantajear por nadie, sea quien sea", sostuvo, "Si no hay razón, no vamos a ceder".