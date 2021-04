Espera INE que discurso en su contra no sea un plan para acusar fraude en elecciones

México.- El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, manifestó que esperan que los discursos y ataques en contra del órgano electoral no tengan como propósito acusar fraude electoral después de darse a conocer los resultados de las elecciones del 6 de junio.

Señaló que en el ánimo con el que algunos partidos políticos y personajes públicos han arremetido contra el INE se puede percibir el intento de convencer a la ciudadanía de que los consejeros no son árbitros de las elecciones sino "jugadores".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Durante su participación en las conferencias magistrales del "Manifesto de Autoridades Electorales" en el estado de Puebla, Córdova Vialleno expuso el temor que le embarga de que se concrete la estrategia que en otros países han utilizado para denunciar "fraude" en los comicios electorales.

Leer más: Niega AMLO haber recibido notificación del INE contra Mañanera

En este sentido, detalló que, aunque no es propio de México, tal parece que en territorio nacional el plan de "construir una narrativa" en la que se afirma que los órganos electorales no actúan con parcialidad está tomando características muy singulares.

Subrayó que lo que se insinúa con este tipo de discurso es que las autoridades electorales no son los organismos encargados de "organizar elecciones, dirimir conflictos y aplicar las leyes", sino que, por el contrario, asumen el papel de "jugadores" en los procesos electorales.

El funcionario sostuvo que si la narrativa que hoy se está manejando contra el Instituto Electoral definitivamente tiene por objeto desconocer los resultados de lo que las urnas arrojen el domingo 6 de junio tales actos deben considerarse como "deslealtad democrática" comparándolo con lo que pasó con las elecciones presidenciales el 2020 en los Estados Unidos.

Leer más: Bolsa Mexicana de Valores sin movimientos, pero con ganancia semanal: 23 de abril

Recordó que durante las campañas el expresidente Donald Trump se la pasó acusando y aseverando que se iba a cometer un fraude en su contra. Lo cual siguió haciendo hasta el último momento siendo estas falsas denuncias uno de los detonantes de lo acontecido en el Capitolio estadounidense.

Aunque evitó hacer mención de lo que se ha venido diciendo sobre las resoluciones que ha tomado el INE al respecto de las candidaturas de los morenistas Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, si señaló que lo que se ha venido diciendo en contra del órgano electoral y de sus funcionarios aseverando que la función de este organismo es "aplicar las leyes" invitando a los que no estén de acuerdo con las resoluciones a acudir a las instancias y recursos legales correspondientes.

Enfatizó que no fue el INE el que estableció como una falta grave el no presentar informes de gastos de precampaña, sino que fueron los legisladores los encargados de consignarlos en las leyes.

Por su parte, en cuanto a aquellos que han afirmado que el INE debe desaparecer, Lorenzo Córdova manifestó que se debe tener cuidado con validar tal discurso, ya que de ser el caso, se estaría poniendo en peligro todo el sistema democrático mexicano.

Córdova Vianello reiteró que las amenazas y amagos en contra de consejeros en particular no lograrán amedrentar al órgano electoral y no por ser "valientes", subrayó, sin porque tienen un compromiso con la democracia.