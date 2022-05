Esperaremos mensaje formal sobre Cumbre de las Américas: AMLO

Sinaloa. El gobierno de México esperará la notificación oficial sobre los países que serán invitados a la Cumbre de las Américas y mientras ésta no se conozca, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que seguirán esperando para decidir si México acude o no a este encuentro.

El presidente Andrés Manuel López Obrador había señalado que México no acudiría a la Cumbre de las Américas si se excluía a países como Cuba o Venezuela.

"No son tiempos de excluir a nadie", dijo López Obrador, señalando que son tiempos de diálogo y se deben dejar de lado los dogmatismos y pensar en el bien de los pueblos y no en los "pleitos de las cúpulas".

El presidente de México señaló que, tras superar la pandemia, se desató la guerra entre Ucrania y Rusia, lo cual ha desatado la inflación, lo que dijo, ha sido por incapacidad de las naciones hegemónicas para evitar la guerra.

Sobre el posible rechazo a la participación de Nicaragua y Venezuela en la Cumbre de las Américas, el presidente López Obrador dijo que los pueblos no tienen la culpa de que existan pleitos políticos e ideológicos, que como en el caso de Cuba, se traduce en bloqueo al pueblo cubano.

"¿Dónde está la fraternidad? ¿Tenemos que seguir con esa política medieval? Estamos buscando que haya una reconciliación y si seguimos con lo mismo, de aceptar los chantajes, nunca vamos a conseguir el bienestar de nuestros pueblos, porque si se le ocurre a un grupo de la cúpula que tiene intereses de algún tipo, excluir a un país, van a ter siempre la fuerza para someter hasta a autoridades", manifestó el presidente López Obrador.

"Entonces, vamos a esperar qué resuelven, pero de todas maneras México va a participar, peor si no se invita a todos los países yo no voy a asistir", comentó López Obrador, pues a su juicio, se debe invitar a todos los países y que sean éstos los que decidan si acuden o no, pero rechazó que se excluya.

"¿Va a ser Cumbre de las Américas o Cumbre de los Amigos de América?", cuestionó el presidente.