"Espero que la Fiscalía cumpla": Lilly Téllez denuncia ante FGR presunta amenaza del CJNG

No es la primera vez que Lilly Téllez recibe amenazas, pues hace unos meses solicitó protección para su hijo menor de edad, quien fue objeto de supuestas amenazas tras el amago de la senadora contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien rechazó acudir a la entrega de la medalla Belisario Domínguez para evitar ser confrontado por la panista.

"Aquí info. del dueño del cel. de la amenaza: John Edward Poole Jr abre cuentas, es titular de todo. Los otros, los latinos que le pidieron el favor, no dan la cara. Están ubicados en Carolina del Norte con chip de NY y en Pennsylvania", denunció.

