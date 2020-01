Espriú ahora dice 'compro dos boletos' de la rifa del avión presidencial

Ciudad de México.- Luego que el viernes dijera que la rifa del avión presidencial no es factible, ahora ante el Presidente López Obrador en la mañanera, el titular de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, afirmó que compraría dos boletos.

"Yo no escuché la mañanera porque iba yo en camino al aeropuerto a acompañar al Presidente a un viaje a Oaxaca", se justificó el funcionario.

"Cuando llegué a Oaxaca me preguntaron qué opina usted de la rifa del avión presidencial, y yo que no conocía el tema dije no es rifa, es una subasta que era la información que tenía hasta el momento".

"Me dijo no pues el Presidente dijo que hay diferentes opciones y una es esta. Ah, no lo había oído pero bueno, sí creo que hay otras opciones. Ahora, si me pregunta usted cuál es lo que ya le dije al señor Presidente, que compro dos boletos", compuso ahora el Secretario.

Foto Agencia Reforma

El viernes, Jiménez Espriú consideró inviable la propuesta del Presidente de rifar el avión presidencial.

-¿Es factible?, se le preguntó al arribar a Oaxaca, donde acompañará en su gira al Mandatario federal.

"No, no creo", contestó.

Para el Secretario de Comunicaciones, existían otras opciones para la venta del avión TP-01.

"Yo creo que hay otras más próximas", finalizó el viernes.