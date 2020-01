Espriú sorprendido por rifa de avión presidencial: "no lo creo"

Ciudad de México.-Al enterarser de una de las opciones propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para deshacerse del avión presidencial TP-01, que consiste en una rifa con seis millones de boletos con valor cada uno de 500 pesos, el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú se sorprendió al conocer la noticia y expresó que "no lo creo", porque existen otras opciones más próximas.

Asimismo, bromeó sobre la forma de que sería sorteado y dijo: "la rifa es un boleto y usted se lo gana...no...no...lo vamos a vender", agrega el funcionario federal después de preguntar a los reporteros de donde venía la noticia.

El titular de la SCT respondió a los cuestionamientos de la rifa del avión presidencial, y comentó que no es un método viable para lograr su venta.

Jiménez Espriú se enteró que la propuesta fue hecha por el presidente López Obrador durante la conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, en donde se dijo que podría rifar el avión con 6 millones de boletos.

Entre sus comentarios, confesó que no había escuchado la propuesta de AMLO y a título personal "no se me había ocurrido".

Insistió que en los próximo días se conocerán más opciones y las van a revisar, añadió.

Propuesta de AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó 5 opciones para vender el avión presidencial lo antes posible, y manifestó que hay dificultades para vender la aeronave de lujo la cual tiene un avalúo de la ONU de 130 millones de dólares.

Como última opción para deshacerse del lujoso Boeing 787-8 adquirido en la administración de Felipe Calderón, se ha pensado en rifarla en boletos (cachitos) de 500 pesos, comentó a los medios de comunicación.