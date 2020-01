Está Elba Esther Gordillo impedida para cargos en SNTE 

CIUDAD DE MÉXICO.-Debido al adeudo de las cuotas sindicales desde hace varios años, la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, no puede buscar un cargo al interior de la organización.



Alfonso Cepeda, secretario general del sindicato, detalló que es necesario, para poder participar en cualquier etapa de los procesos, tener las cuotas sindicales entregadas en tiempo y forma, y ser vigente dentro de esta organización.





"En el caso de la persona que pregunta, hay un rezago muy importante en el entero de la cuota sindical a nuestra organización", señaló esta mañana en conferencia de prensa.



"Nuestro estatuto establece que es miembro activo de la organización sindical quien aporta el 1 por ciento de su salario para el sostenimiento del sindicato, si desde hace años y, particularmente, desde hace 10 meses no se ha entregado esta cotización, pues obviamente no se tienen condiciones para poder participar en este momento".

El lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo adeuda cuotas a la organización sindical. | Reforma



Cepeda abundó que en caso de pagar las cuotas atrasadas, Gordillo podría participar internamente.



"En esta organización sindical hay cabida y hay lugar para todos los trabajadores de la educación sin excepción, a condición, insisto, de que estén al corriente de su cotización sindical", indicó.



"En el momento en que compañeros, compañeras que regresen por haber pedido, por ejemplo, licencia sin goce de sueldo, que hay muchos, que luego se reincorporan y se ponen al corriente con su cuota sindical, recuperan sus derechos sindicales plenamente".



Asimismo, el líder del SNTE descartó que la elección de la dirigencia nacional se vaya adelantar, tal como lo piden integrantes de la corriente Maestros por México, cercana de Gordillo.



"No es ni un capricho personal ni una decisión propia, pero fuimos electos de manera democrática el mes de febrero de 2018 en el Sexto Congreso Nacional Extraordinario realizado en Puerto Vallarta".



En ese sentido, minimizó la representatividad de esta corriente interna.



"Hay muchas expresiones en este Sindicato, desde la Coordinadora, que es la expresión que nosotros reconocemos como la que tiene más fuerza y hasta podemos aceptar que represente al 8 por ciento de la membresía de este sindicato.



"Por de lo demás, no hay expresiones significativas, hay movimientos que se llaman de bases, hay movimientos que se llaman de acción revolucionaria magisterial, algún otro movimiento que se denomina movimiento de renovación sindical y que son expresiones muy pequeñas, no tienen una presencia significativa que pueda llegar a presionar a la mayoría de los trabajadores de la educación de nuestro sindicato para poder hacer el proceso a la inversa", explicó.



Este domingo, Alfonso Cepeda informó sobre la aprobación del Reglamento para la Elección de Directivas Seccionales, las cuales se realizarán mediante voto universal, libre, directo, secreto, personal e intransferible.



Bajo este nuevo método serán renovados 30 comités seccionales en el año, empezando con ocho a partir de febrero.