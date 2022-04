¡Está desquiciado! Vicente Fox critica a AMLO luego de acusar a USA de ir tras de reforma eléctrica

México.- El expresidente, Vicente Fox Quesada, se fue contra AMLO luego de que el presidente de México acusara a empresarios y gobierno extranjeros de estar detrás del freno de su reforma eléctrica.

A través de su cuenta de Twitter, Vicente Fox aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador está desquiciado, además de pedir a “diosito” que lo perdone por sus declaraciones contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Esta desquiciado, perdónalo diosito!!”, escribió Fox en redes sociales junto a la nota de las declaraciones de Andrés Manuel.

Leer más: Acusa AMLO a la ONU de “no hacer bien su trabajo” por conflicto entre Rusia y Ucrania

¿Qué dijo AMLO?

Y es que este miércoles 6 de abril, el presidente Andrés Manuel acusó a empresas y a los gobiernos extranjeros, señalando especialmente a Estados Unidos, de hacer "lobby" en el Legislativo y en el Poder Judicial en materia energética.

"Ahí es muy claro que hay intereses de las empresas y de que están metidos haciendo 'lobby' en la Cámara de Diputados, de senadores y en el Poder Judicial. Las empresas extranjeras y los gobiernos extranjeros" hacen presión, dijo el mandatario en su rueda de prensa diaria desde Palacio Nacional.

Vicente Fox/Twitter

La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México (SCJN) determinará este jueves si declara constitucional o inconstitucional la Ley de la Industria Eléctrica, que busca fortalecer a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) al cambiar, entre otros puntos, el orden de despacho de la energía.

Además, en el Legislativo se debate la reforma constitucional en el sector eléctrico que, impulsada por López Obrador, busca limitar al 46 % la participación del sector privado en la generación de energía.

Minutos después, cuestionado por otra periodista, López Obrador dijo que "básicamente" quien está haciendo presión es el Gobierno de Estados Unidos.

"Me consta, pues han venido a eso. A plantearnos que no están de acuerdo incluso a insinuar de que se viola el tratado (T-MEC), cuando no es cierto. Y hay reuniones de los opositores con funcionarios del Gobierno de Estados Unidos. Nosotros respetamos a todos. Nada más que actuamos con independencia y soberanía", agregó.