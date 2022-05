"Está en manos de jueces": Zaldívar rechaza revisar caso de Rosario Robles tras visita a penal de Santa Martha

CDMX.- El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, rechazó revisar el caso de Rosario Robles tras su visita al penal femenil de Santa Martha Acatitla, al considerar que está en manos de magistrados y jueces y no hay motivos para que sea atendido por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Durante su visita al penal de Santa Martha el 11 de mayo de 2022, la cual calificó como "histórica", Arturo Zaldívar escuchó a Rosario Robles, quien le entregó documentos en los que cuestiona los vicios de la prisión preventiva oficiosa.

El presidente de la Corte resaltó que la exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol) tuvo el acierto de no referirse a su caso en lo particular, sino en su coincidencia con el de otras mujeres presas, y señaló que sus impugnaciones están en manos de jueces y magistrados.

"La señora Rosario Robles estuvo en la reunión, hizo uso de la palabra, no trató su caso personal, planteó los temas digamos generales y graves que les preocupan a las mujeres, y fue ella quien me hizo llegar estos formatos temáticos para analizar cuestiones como prisión preventiva oficiosa...", explicó Zaldívar.

Aunque el ministro resaltó que durante el encuentro la exfuncionaria aclaró que no se trataba de ella ni hizo insinuaciones para que su caso sea revisado, y él tampoco considera que el Consejo de la Judicatura Federal deba intervenir para hacer una "excepción".

"No existe un tema que se deba revisar a nivel del CJF y no se advierte que se tenga que hacer un excepción, si en la revisión de los asuntos vemos que surge un tema, se podría analizar, pero hay temas en los que no se puede intervenir porque el asunto está en manos de jueces y magistrados", detalló.

Aseguró que Rosario Robles, quien una de las organizadoras del encuentro, entendió que su visita al penal de Santa Martha no debería ser politizada, pues fue solicitada por 660 mujeres reclusas a través de una carta, lo que finalmente se logró.

"Ella fue una interna más, entiendo que hizo una labor de organización, pero estoy aquí por más de 600 reclusas o que se pueda utilizar políticamente, ella tampoco utilizó políticamente la visita", aclaró Zaldívar sobre Robles.

El presidente de la SCJN manifestó que escuchó historias tristes y complejas, e incluso recibió obsequios y le dedicaron dos canciones.

Por otra parte, reconoció que en México existe "un abuso de la prisión preventiva oficiosa", con personas que llevan años en prisión sin recibir sentencia, cuando esta medida cautelar debe ser excepcional.

Zaldívar consideró que su visita al penal femenil fue algo "histórico" y puede "haber resultados". "Si no generamos medidas no dejaría de ser una anécdota. No se trata de mí, si se se tratara de mí sería una vanidad estúpida y frívola", sostuvo.

En su encuentro el presidente de la Corte estuvo acompañado por su esposa Mariana, así como Alejandra Spitalier, Fabiana Estrada y Carlos Castaños: secretaria general, coordinadora de asesores y jefe de la oficina de la Presidencia de la SCJN, respectivamente, así como el secretario general de la Presidencia del Consejo de la Judicatura, Carlos Alpízar.