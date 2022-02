"Está enfurecido, fuera de sí", responde Loret de Mola a AMLO por exhibir su presunto sueldo

México.- Luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, compartiera durante la conferencia matutina La Mañanera una tabla con el presunto salario de Carlos Loret de Mola, el periodista señaló que "fue demasiado lejos" para evitar desviar la atención al tema de "las casonas de Houston" de su hijo mayor José Ramón.

A través de un video compartido en redes sociales, Loret de Mola dio su respuesta a AMLO. El periodista expresó que el presidente "No ha dejado sus ataques contra mí porque no ha podido sacudirse el escándalo de las casonas de su hijo en Houston."

"Nada de esto estaría pasando, si no hubiéramos mostrado la alberca de 23 metros, el cine privado y, sobre todo, los contratos multimillonarios en dólares reconocidos por Pemex con la empresa petrolera, cuyo alto ejecutivo es el dueño de la casa del hijo del presidente", agregó.

Carlos Loret de Mola señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador "está enfurecido, fuera de sí" y que hoy demostró que quiere usar todo su poder para atacar a un periodista.

Destacó que si las casonas de Houston fueran mentira, AMLO no se comportaría así "Pero son verdad y despedazaron su falso discurso de austeridad y corrupción", afirmó. "Está dispuesto a todo para silenciar al periodismo de México."

Según el presidente López Obrador, Loret de Mola recibió durante al año 2021, un total de 53 millones 200 mil pesos, de los cuales 11 millones 800 mil pesos fueron pagados por Televisa.

Ante esto, Loret de Mola expresó que AMLO habla de él, debido a que no puede explicar cuánto gana su hijo y quién pagó las casonas de Houston. "Y como no tiene más que causar sensación, infla los números".

El periodista desmintió la gran suma que supuestamente recibió en 2021 por parte de Televisa, ya que refirió que no trabaja ahí desde el 2019.

"Aunque los datos estén erróneos, aunque los datos estén inflados, al presidente le cree mucha gente. Y lo que ha dicho hoy, es ponernos a mi familia y a mí a merced de la delincuencia", advirtió.

En el momento en el que un gran número de periodistas están siendo asesinados ¿Qué está haciendo en el fondo el presidente?, destacó. "Y hasta dónde está dispuesto a llegar para callarnos."

Loret de Mola dijo que el "aspirante a dictador" ordenó a la Secretaría de Hacienda que revise al periodista delante de todos cometiendo varios delitos y violando varias leyes como si nada.

"Todo porque no puede explicar la riqueza de su propio hijo", reiteró. "Quiere hablar de lo que yo gano trabajando, para no confesar lo que gana su hijo sin trabajar."

Los ataques hacia Loret de Mola que ya llevan dos semanas han ido escalando, no hubieran pasado, afirmó el periodista, si no hubieran revelado las casonas de su hijo en Houston o los videos de sus dos hermanos, Pío y Martinazo "recibiendo dinero clandestinamente diciendo que era para Andrés Manuel. O de su secretario particular o su oficial mayor."

El periodista concluyó que pese a que el presidente de México busca intimidarlo, él responderá a sus amenazas con documentos, imágenes y denuncias de "todo lo que está podrido en su gobierno, en él y en los suyos", advirtió "Yo voy a seguir haciendo periodismo al costo que sea".