Esta es la postura de AMLO ante vandalismo en futuras manifestaciones

México.- Después de que López Obrador celebrara que Sheinbaum no reprimiera a manifestantes en Ciudad de México, un periodista le preguntó si sería permitido por el Gobierno Federal que las manifestaciones continuaran con destrozos a monumentos, y solamente se investiguen las agresiones contra los periodistas.

Los cuestionamientos hacia el presidente surgían pues es conocida la participación de los granaderos antimotines quienes realizan la labor de contensión en las manifestaciones. Por lo que se le preguntó si le daría seguimiento a este tipo de actividades, y si se llegaría a ver, por ejemplo, el Palacio Nacional pintado.

Ante esto, Andrés Manuel López Obrador reiteró que no se usará la fuerza, "este no es un gobierno autoritario, vamos a convencer a persuadir, de que no se debe usar la violencia".

Repito, no quiero que entre por un oído y salga por el otro. Lo que decía Juárez: "Nada por la fuerza todo por la razón y el derecho"

Contestó un poco molesto por la insistencia, pues habría calificado de hipócritas a quienes insistían en utilizar la fuerza.

AMLO partidiario de la no violencia

Como aclaración respecto a los posibles agresiones que se realicen en las manifestaciones, el presidente mexicano se proclamó partidiario de la no violencia:

Soy partidiario, de la no violencia, me formé en el estudio y las lecciones de Ghandi, de Mandela, de Luther King, no creo en el uso de la fuerza como opción, como alternativa.

Dijo López Obrador, quien simplicifó como "la violencia no se puede enfrentar con la violencia, el mal no se puede enfrentar con el mal, el mal se enfrenta haciendo el bien, la paz y la tranquilidad son fruto de la justicia, para eso es la política, para eso se inventó, para evitar la confrontación, para evitar la violencia".

Presidente invita a manifestantes a no afectar a ciudadanos

Hago un llamado, a quienes se expresan y se manifiesten, a que lo hagan de manera responsable, sin violencia, sin afectar a los ciudadanos, y que se cuide el patrimonio cultural, artístico, de México, de todos nosotros, todos los mexicanos

Reiteró el presidente de México que las medidas autoritarias no solucionan los problemas sociales.

Sin embargo, no se mostró indifernte ante los daños realizados a los monumentos, que si bien recalcó su valor histórico, y dijo que es un monumento importantísimo, "todos tenemos que actuar con responsabilidad, yo no soy porfirista, el Ángel lo edificó, el gobierno de Porfirio Diaz, fue parte de las celebraciones del centenario. Podría yo decir que es producto de un gobierno autoritario, dictatorial, es parte de nuestro patrimonio cultural, artístico, tenemos que cuidarlo, no vandalizar como lo han hecho".

También comentó que las estatuas serán reconstruidas en el Paseo de la Reforma, "ahí están nuestros héroes que lucharon en la reforma, en la intervención, cómo no vamos a respetar eso".

López Obrador estalla por violencia en marchas

"Qué tiene que ver un movimiento que reivindica una causa justa, en este caso la defensa de las mujeres con la destrucción", dijo López Obrador sobre la violencia en las marchas.

¿Qué no lo podemos hacer de manera pacífica, que tiene que ser con violencia? Yo no creo en eso; no creo que la vía de la violencia sea la opción, sea la alternativa

Sin embargo, reiteró que su gobierno no repriminará a manifestantes. "Sí vamos a seguir actuando con tolerancia, prohíbida la represión".

Estamos trabajando para garantizar seguridad de hombres y mujeres

Una periodista le preguntó qué le respondería a las feministas, con un número creciente de feminicidios y el miedo a salir a las calles. También indagó si había más, ¿se podría dar otro giro, acciones más palpables para que todas las mujeres puedan vivir sin violencia?

Estamos trabajando todos los dís con ese proposito, desde las 6 de la mañana, a veces desde antes, este es nuestro tema principal, garantizar la seguridad de hombres y mujeres

Indicó que es uno de los grandes retos de su agenda, y que se mantienen ocupados constantemente en eso, "no estamos desatendiendo el problema, no lo estamos delegando, casi todo el gobierno está orientado a garantizar la paz en el país".