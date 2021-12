Esta es la verdad que "incómoda" al gobierno de AMLO, según Vicente Fox

México.- Como es su costumbre, el expresidente Vicente Fox Quesada se lanzó contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador compartiendo el video del ex candidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN) en 2018, Ricardo Anaya Cortés.

En dicho video, subido a las redes sociales de Anaya, el ex suspirante a la Presidencia de la República acusa a la administración de la Cuarta Transformación de no hacer nada ante el incremento en los precios de los insumos básicos para las familias mexicanas, haciendo que la inflación se dispare.

Haciendo uso de su cuenta oficial de Twitter, el expresidente Fox Quesada aseguró que el alza en los precios de la canasta básica constituye la "verdad incómoda que se resiste a aceptar" el titular del Poder Ejecutivo Federal.

"La verdad incomoda que se resiste aceptar López. Te pregunto estas mejor que antes???", cuestionó el ex mandatario en la referida plataforma virtual.

Vicente Fox asegura que la verdad incómoda de AMLO es la subida en la canasta básica/Fuente: Twitter @VicenteFoxQue

Asimismo, Vicente Fox puso en entredicho a los ciudadanos mexicanos si con el actual gobierno están mejor que como estaban en los sexenios pasados.

Arremete AMLO contra Fox por fake news

En su conferencia matutina de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el expresidente Fox "ya no tiene remedio", luego de que este último compartiera en sus redes sociales una infografía donde señalaba que el mandatario federal quemaba pozos junto a comunidades indígenas en el estado de Tabasco.

De acuerdo a la publicación del panista, la cual fue leída por López Obrador en el acto público, el ahora presidente de la república supuestamente habría abandonado de forma "cobarde" a sus acompañantes cuando se internaban en las comunidades liego de que fueran intervenidos por las autoridades, señalando que incluso habrían perecido algunos.

Sin embargo, en su mañanera el jefe del Ejecutivo Federal desmintió la información compartida por Fox, asegurando que los jóvenes y las familias de clase media y alta deberían leer información "no tóxica".

"Y ya Fox no tiene remedio, no está exacto, pero los jóvenes, incluso de familias de clase media y de familias altas sí merecen tener una información no tóxica, no la carga ideológica”, sostuvo.