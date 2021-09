¡Está ladeado el desarrollo de México! Afirma AMLO que seguirá apoyando la inversión en el norte y el bajío

México.- El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador reconoció de nuevo que su gobierno ha estado especial atención e inversión al sur de México, pues señala que el desarrollo del país estaba ladeado en el bajío y el norte.

En la conferencia Mañanera de este 06 de septiembre, AMLO afirmó que pese a estar dando especial atención al sur de México, en cuanto a inversión y programas sociales, no dejará que haya retroceso en el resto del país.

"El sureste es otra cosa, ya no es la región que decreció por décadas, mientras crecía el centro, el bajío y el norte, el sureste no crecía, solo Cancún, pero el resto de Quintana Roo no tenía crecimiento, Yucatán también estaba sin crecimiento, Campeche, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, ya no es así, ahora el sureste está creciendo", declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia Mañanera.

Cabe señalar que esta declaración la realiza luego de que pasara el fin de semana realizando supervisión del avance de la construcción del mega proyecto el Tren Maya, en varios estados del sureste de México.

"No se trata de que haya más inversión en el sureste y se abandone el norte o el bajío, no, vamos a seguir atendiendo a todo México, nomás que estamos buscando que se empareje, porque hablando coloquialmente, estaba ladeado, no había equilibrio y ahora estamos buscando que haya un desarrollo horizontal", explicó AMLO.

Sin embargo, las obras más grandes que está realizando el Gobierno Federal se realizan en el centro y sur del país, lo que pudiera exhibir una contradicción del propio presidente mexicano.

Pues aunque la construcción de hospitales públicos se realiza en todos los estados de la República Mexicana, en el norte solo se retomó la construcción de la presa Santa María, ubicada en el Estado de Sinaloa y sobre la cual no se dio información este lunes 06 de septiembre.