"Está mejor Claudio": AMLO se burla de Aguilar Camín por "asesorar" a la oposición

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se burló del escritor Héctor Aguilar Camín al considerarlo el "asesor" de la oposición, a propósito de la moratoria constitucional de la alianza Va por México.

En La Mañanera del 16 de junio de 2022, AMLO exhibió un artículo de opinión de Héctor Aguilar Camín sobre la moratoria constitucional firmada por legisladores del PAN, PRI y PRD. Al señalarlo como el "asesor de la oposición", el mandatario dijo entre risas que "está mejor" Claudio X. González, a quien se ha referido como el "jefe" de la oposición en diversas ocasiones.

"Hace poco leí, me mandaron una copia de un artículo de Aguilar Camín y ahí me di cuenta que él es asesor (de la oposición), está mejor Claudio", dijo AMLO sobre Aguilar Camín entre risas.

En su artículo, titulado "La oposición levanta la mano", el escritor y periodista destaca la importancia de la moratoria constitucional de la oposición para frenar las reformas constitucionales de AMLO, como la reforma electoral y la de la Guardia Nacional.

Según Aguilar Camín, con esa acción la alianza Va por México puede poner "fin a todo intento de reforma legal trascendente por lo que resta del actual gobierno", una opinión que el presidente de México consideró incorrecta.

AMLO argumentó que la función del Poder Legislativo es legislar, por lo que sugirió que los miembros de la oposición no deberían cobrar sus salarios si no van a aprobar ninguna iniciativa enviada al Congreso.

"Él es uno de los asesores, pero no tiene razón en lo que plantea; el Poder Legislativo está hecho para legislar. Si va a haber moratoria, si no se va a aprobar nada, pues mínimo que no cobren", aseveró el mandatario federal.

Al advertir que su gobierno continuará haciendo "reformas trascendentes", López Obrador expresó que "no todo depende de las leyes", ya que ninguna ley avala actos de corrupción, impunidad y pago de publicidad a figuras como Aguilar Camín.

"No hay ninguna ley que nos diga 'sígale pagando publicidad a Aguilar Camín', ninguna ninguna ley dice que está permitido borrar, ninguna ley dice 'hay que establecer la impunidad', ninguna ley dice 'atiende nada más a los potentados, no voltees a ver a los pobres'", manifestó el presidente.

A propósito de las reformas, AMLO adelantó que en los próximos días enviará al Congreso la iniciativa para eliminar el horario de verano, por lo que habrá que ver cuál será la respuesta de la oposición.