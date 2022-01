Está perdiendo la razón muy chistoso: Chumel Torres critica a AMLO por sugerir caricias para tratar covid

México.- El youtuber Chumel Torres indicó que AMLO pierde la razón de una manera graciosa, luego de que el presidente de México indicara que las caricias le ayudaran en su recuperación de su segundo contagio de Covid-19.

En su cuenta de Twitter, Chumel Torres retomó un fragmento del mensaje que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió este 13 de enero, mientras se mantiene aislado en Palacio Nacional tras haber dado positivo a ómicron este lunes.

AMLO hablaba del tratamiento que ha utilizado para tratarse la enfermedad respiratoria, indicando que, aunado al suministro de paracetamol y VapoRub, las carias lo han ayudado a sentirse mejor.

“Además, no están de más las caricias, nunca sobran las caricias entre parejas, caricias a los hijos, entonces, con cuidado nada más de no contagiar, pero no hay gravedad”, menciona el mandatario federal en el video.

En este sentido, y ante la sugerencia de las carias en el tratamiento de la Covid-19, Chumel Torres se fue contra Andrés Manuel, ironizando sobre las “caricias anticovid” como método de cura de la enfermedad respiratoria.

“Está perdiendo la razón pero muy chistoso. Saquen las caricias anticovid, pues”, escribió Torres en Twitter.

Chumel Torres/Twitter

¿Qué dijo AMLO?

En su cuarto día como paciente covid confirmado, AMLO envió un mensaje a los mexicanos, que la variante ómicron produce síntomas leves como los de una gripe y por tanto consideró que al pasar esta etapa de contagios “expansivos”, se podrá regresar a la normalidad en el país.

“Yo con paracetamol y aunque se rían mis adversarios, cuestionan al doctor Alcocer porque dijo que con VapoRub, pues sí. Cuando era niño recuerdo que nos enfermábamos de gripa y mi mamá nos ponía VapoRub en el pecho y en las plantas de los pies y así nos acostábamos”, declaró.

Además, agrego que con “esos remedios y miel para la garganta y un poco de limón con eso sale uno adelante”, aunado a las caricias de la pareja y seres queridos.