Estado Mayor Presidencial intervino en la matanza del 2 de octubre del 68: Andrés Manuel López Obrador

Ciudad de México. - Andrés Manuel López Obrador, presidente de México recordó que el Estado Mayor Presidencial, ahora desintegrado por desición del ejecutivo federal, intervino en los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968.

Al ser cuestionado sobre la matanza de Tlatelolco, es específico, sobre como evitar que esto ocurra de nuevo, Andrés Manuel López Obrador indicó que se necesita acabar con la violencia, que no se debe de utiliizar la fuerza bruta para reprimir los movimientos.

Recordó que hubo represión contra los movimientos libertarios en aquel entonces, así como hasta hace poco, para imponer el regimen autoritario de las autoridades, lo cual fue reconocido por el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, luego de que las noticias fueran dadas a conocer, aunque fueron noticias a medias.

Andrés Manuel López Obrador comentó que se deben utilizar soluciones pacíficas para resolver cuestiones polemicas, que no deben ser soluciones impuestas en contra del pueblo.

El presidente de México anunció, como ya lo ha hecho antes, que él no va a reprimir las manifestaciones, no va a reprimir al pueblo, esto es dicho a casi dos semanas de ocurriera una represión en el Estado de Chihuahua sobre un conflicto por el uso y desvio del agua.

No va a haber represion, no se va a perseguir a nadie, no se va a permitir que haya tortura: AMLO

Asímismo indicó que se encuentra pendiente de que no haya torturas durante su mandato. López Obrador recalco que no quiere que ocurrran masaces en el país, sin embargo, no detalló que tipo de masacres, pues tanto en Guanajuato, Michoacán y Sinaloa se han registrado múltiples masacres durante este 2020, casi todas responsabilidad de organizaciones criminales.

"Tomé la desicion de desaparecer el Estado Mayor Presidencial" y para ello, Andrés Manuel López Obrador indicó que no solo tomó en cuenta que se trataba de un aparato de elite (por sus excesivos honorarios y servicios directos al presidente), que tenía una función dual con la Secretaría de la Defensa Nacional, e incluso sentían que tenían más poder porque se encontraban cerca del presidente de México en turno, sino porque también reconoció que fue este aparato uno de los que participó en los hechos ocurridos el 2 de octubre del 68.

Fue en una conversación con Cuauhtémoc Cárdencas, que se enteró que García Barragan había externado que "en lo del 68 había intervenido el Estado Mayor". Así como en el avionazo que le quitaría la vida a Carlos Alberto Madrazo Becerra.

Comentó que en el 68 fue evidente que se infiltraron provocadores en las protestas del 68. Ahora menciona que las manifestaciones deben ser libres y pacíficas, Andrés Manuel López Obrador comentó que cuando se lanzan bombas molotov o se destrozan vidrios, no pueden nombrarse como actos revolucionarios, ni de izquierda, y que más bien pertenecen a actos realizados por el conservadurismo.