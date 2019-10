Estados Unidos atento a situación laboral de México para el T-MEC: AMLO

México.- Andrés Manuel López Obrador tocó el tema respecto a la aprobación del T-MEC, mientras que en México se encuentra ya aprobado, en Estados Unidos y Canadá aún queda pendiente la aprobación, por lo que dialogó con legisladores estadounidenses tratando de llegar a acuerdos.

El presidente confesó que una de las preocupaciones del Congreso de Estados Unidos es la Reforma Laboral, con la que dice ya hay una coincidencia.

Tienen interés en el tema laboral. Es admirable que legisladores de Estados Unidos, estén preocupados por la situación laboral de los trabajadores mexicanos, ellos quieren que haya libertad y que haya democracia sindical

Señaló el mandatario, quien espera que no se politice al tema.

Nosotros promovimos una ley con ese proposito, y estamos asegurando que se va aplicar esa ley para que los trabajadores eligan libremente a sus representantes, desde luego que estamos a favor de que mejoren los salarios, las prestaciones

Dijo AMLO, y agregó que esto no puede hacerse por decreto, "esto tiene que irse dando de acuerdo a las posibilidades economicas del país, se requieren tener las fuentes de trabajo, no quebrar, no cerrar empresas".

Resaltó que los acuerdos deben de realizarse "como se llevó acabo este año, un acuerdo entre el sector privado, obrero y los representantes del gobierno".

se llegó al acuerdo del aumento salarial del 16%, para el próximo aumento en los salarios. Ese es el tema que más les interesa a ellos y hay coincidencia.

Dijo el tabasqueño.